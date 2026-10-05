U Splitu uhićen putnik! U avionu za Beograd rekao da je bomba, pa tvrdio: 'Ma šalio sam se...'

U splitskoj zračnoj luci u ponedjeljak je uhićen je 75-godišnji putnik koji je oko 15,25 sati, dok se nalazio u zrakoplovu prije polijetanja za Beograd, osoblju rekao da je u avionu bomba, da bi nakon toga tvrdio da se šali, izvijestili su iz splitsko-dalmatinske policije. Voditelj službe za prihvat i otpremanje u zračnoj luci Mate Melvan izjavio je Hini kako je riječ o zrakoplovu Air Srbije, koji je trebao poletjeti za Beograd.

"U zrakoplovu se nalazilo 157 putnika i šest članova posade, nakon što je jedan od putnika u razgovoru s posadom spomenuo bombu u zrakoplovu, svi su evakuirani iz aviona", kaže Melvan.

Dodao je kako policija i zaštitari razgovaraju sa svim putnicima i detaljno pregledavaju zrakoplov i prtljagu.