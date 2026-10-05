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DRAMA NA LETU

U Splitu uhićen putnik! U avionu za Beograd rekao da je bomba, pa tvrdio: 'Ma šalio sam se...'

Piše HINA,
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U Splitu uhićen putnik! U avionu za Beograd rekao da je bomba, pa tvrdio: 'Ma šalio sam se...'
Split: Dojava o bombi u Zračnoj luci Sv. Jeronim | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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U splitskoj zračnoj luci došlo je do evakuacije putnika iz zrakoplova Air Srbije nakon što je 75-godišnji putnik navodno iznio prijetnju o bombi, što je izazvalo hitnu reakciju policije i zaštitara.

U splitskoj zračnoj luci u ponedjeljak je uhićen je 75-godišnji putnik koji je oko 15,25 sati, dok se nalazio u zrakoplovu prije polijetanja za Beograd, osoblju rekao da je u avionu bomba, da bi nakon toga tvrdio da se šali, izvijestili su iz splitsko-dalmatinske policije. Voditelj službe za prihvat i otpremanje u zračnoj luci Mate Melvan izjavio je Hini kako je riječ o zrakoplovu Air Srbije, koji je trebao poletjeti za Beograd.

"U zrakoplovu se nalazilo 157 putnika i šest članova posade, nakon što je jedan od putnika u razgovoru s posadom spomenuo bombu u zrakoplovu, svi su evakuirani iz aviona", kaže Melvan.

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Dodao je kako policija i zaštitari razgovaraju sa svim putnicima i detaljno pregledavaju zrakoplov i prtljagu.

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