U Splitu županijska turistička zajednica donirala 30 tisuća eura vatrogascima za opremu

Županijska turistička zajednica donirala je u utorak u Splitu 30 tisuća eura Vatrogasnoj zajednici Splitsko-dalmatinske županije koja će novac uložiti u novu opremu uništenu na nedavnim požarima. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević tom je prilikom zahvalio donatorima, ali i medijima na redovnom i korektnom praćenju rekavši da se na zadnjem požarištu moglo vidjeti s čim sve raspolažu, te da je to sve plod jedinica lokalne samouprave i županije koji podržavaju svoje vatrogasce. Istaknuo je kako je ta županija vodeća po povlačenju sredstava iz EU fondova baš za sustav zaštite i spašavanja te zbog toga imaju dobre rezultate, a i svi su sigurniji.

"Od ove financijske pomoći ćemo zanoviti opremu koja nam je uništena na požarištima i za zaštitnu opremu vatrogasaca kako bi pomogli vatrogascima da budu još bolje i kvalitetnije opremljeni. Svaka nam je donacija dobra, ali nemamo se što žaliti niti plakati jer su vatrogasci u našoj županiji što se tiče sigurnosti stvarno na visokom nivou. Zato i nemamo ozlijeđenih vatrogasaca i uspijevamo sve napraviti", istaknuo je Kovačević podsjetivši da su, s obzirom na iznimno visoke temperature, već više od 40 dana u vrlo velikoj opasnosti od požara zbog čega je istrošeno ljudstvo i oprema.

Direktorica Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivana Vladović rekla je da je, unatoč javnoj zahvali upućenoj vatrogascima, smatrala kako to nije dovoljno pogotovo u trenucima kada na požarište trče s plaže, ostavljaju svoja pića i djevojke, te odlaze u vatru, noći spavaju na kamenu i u vozilima.

"Nisu oni samo ljeti tu, već i zimi od toga da spuštaju mačke sa stabla ili pak da nekoj bakici pomognu iznijeti ormar iz stana. Vatrogasci su uvijek tu, to su dobri duhovi naše Dalmacije i našeg društva. I najmanje što im uz to hvala možemo pomoći je financijski da se malo bolje opreme i da im ondje gdje zaškripi malo dodamo. Obišla sam požarišta i vidjela koja je to žrtva. Hvala vam na svemu i na tome što se niti jedan turist nije osjetio ugrožen i što su sva dobra ostala sačuvana", poručila je Vladović.

Župan Boban je ustvrdio da vatrogasci rade u interesu stanovništva i turista, a to se najbolje vidjelo na požarištima u Tučepima i Podgori, gdje su uz osnovno gašenje požara bili su pri ruci i za zbrinjavanje i smirivanje turista.

"Zbog toga je vrlo mali broj turista otišao s tog područja u tom periodu. Nažalost ove godine je jako puno požara na području naše županije, no dobro je da nema ljudskih žrtava i veće materijalne štete na objektima. To je sve zahvaljujući našim vatrogascima", zaključio je Boban.