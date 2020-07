U spomen na poginulog Josipa Briškog postaljeni su murali u nekoliko hrvatskih gradova

Josip Briški poginuo je lani u operaciji potpore miru u Afganistanu. Skupnik Ivan Novokmet, koji je bio s njim u misiji, inicirao je izradu murala u koji su se uključile i navijačke skupine.Prvi je otkriven u Vinkovcima...

<p>Tek što je preuzeo dužnost ministra obrane, <strong>Mario Banožić</strong> odao je počast poginulom skupniku Josipu Briškom te upoznao njegovu obitelj i prijatelje.</p><p>- Sa svojim profesionalnim putem, kao hrvatski vojnik, sa svojom hrabrošću i odanošću te načinom života, učinio je da se hrvatski vojnik zaista osjeća dostojanstveno. Iz njegovih obiteljskih i prijateljskih odnosa vidimo kako je Josip bio zaista kvalitetna osoba i kako su se dečki u Vinkovcima kao i u ostalim gradovima potrudili izraditi mural. To iskazuje veličinu jednog mladog života i svega onoga što je učinio kako za svoje kolege, tako i za sve one koji će tek postati dio Hrvatske vojske - poručio je ministar Banožić.</p><p>Skupnik Ivan Novokmet naglasio kako je na ovu ideju došao inspiriran Josipovom hrabrošću jer je on prvi hrvatski vojnik koji je smrtno stradao u operaciji potpore miru u Afganistanu u kojoj su zajedno sudjelovali.</p><p>- S obzirom na to da nisam želio da se Josipovo ime zaboravi, u tu čast, uz pomoć navijačkih skupina napravljeni su murali diljem Hrvatske - rekao je skupnik Novokmet. Počast poginulom kolegi odali su i pripadnici Zapovjedništva specijalnih snaga predvođeni zapovjednikom brigadnim generalom Pericom Turalijom, koji su na groblju Markovo polje u Sesvetama, uz obitelj i prijatelje, položili vijence i zapalili svijeće.</p><p>Vijence su položili i zapalili svijeće i ispred Spomen sobe u vojarni „Ante Šaškor“ u Delnicama, nakon čega je služena sveta misa koju je predvodio vojni kapelan, pater Mirko Vukoja.</p><p>Tom prigodom, pater Mirko Vukoja u svojoj propovijedi je rekao kako je svaki naš život zdravo sjeme položeno u zemlju sposobno donijeti obilje ploda, dobrih djela.</p><p>“Zahvalni smo Bogu za našeg Josipa i usrdno ga molimo neka mu njegova ljubav bude nagradom, a najbližima utjehom“, istaknuo je pater Vukoja.</p><p>Povodom obljetnice pogibije Josipa Briškog počast su odale i navijačke skupine oslikavanjem murala u svojim gradovima i to u Osijeku (Kohorta), Šibeniku (Funcuti), Širokom Brijegu (Škripari), Vinkovcima (Ultrasi), Vukovaru (BBB Vukovar), te Zagrebu (BBB), a uskoro će i u Livnu (Konjica) te Puli (Demoni).</p><p>Prva obljetnica pogibije skupnika Josipa Briškog obilježena je i u kampu Marmal u Afganistanu.</p><p>U znak sjećanja na tragični događaj pripadnici 12. hrvatskog kontingenta u NATO misiji potpore Resolute Support u Afganistanu položili su vijenac i zapalili svijeću pored spomen ploče s imenom Josipa Briškog na spomen obilježju „Ehreinhain“.</p><p>Skupnik Josip Briški bio je pripadnik 10. hrvatskog kontingenta u NATO misiji Resolute Support u Afganistanu. Preminuo je u srijedu, 24. srpnja 2019. godine od teških ozljeda zadobivenih tijekom napada na vozilo Hrvatske vojske u Kabulu.</p>