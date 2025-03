U spomen na supruga osnovala udrugu za bolesnu djecu: On je moja potpora negdje odozgo

Postati ponosom Hrvatske, države u kojoj sam rođena i u kojoj živim, ponos je do neba, nevidljiva lenta, nevidljiva kruna, kaže Jasenka Bastaić (43) iz Zagreba, koja je godinama sa svojim suprugom Nikolom Bastaićem organizirala prikupljanje božićnih poklona za djecu u bolnicama. Vršnjaci, zajedno su bili od 16. godine i vlastitu djecu nisu imali pa su ogroman višak ljubavi bili usmjerili prema bolesnoj djeci.

Zagreb: Jasenka Bastaić, dobitnica nagrade Ponos Hrvatske | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Nikola je radio kao vozač i mehaničar tramvaja, Jasenka je zaposlenica jednog trgovačkog centra, imali su mali stan na kredit, mali auto, vodili jednostavan život, ali srca velikih kao kuća - to su bili Bastaići. Prikupljali su novac za kupnju poklona djeci, ili već kupljene poklone, zamatali ih i razvažali po bolnicama, to ih je činilo sretnima.

Par mjeseci prije smrti još je kupovao poklone

Nikoli je, kad mu je bila samo 41 godina, dijagnosticiran već uznapredovali karcinom debelog crijeva, i unatoč operacijama i mnogobrojmim kemoterapijama, bolest nije pobijedio, ugasio se u svibnju prošle godine. Slab, iscrpljen od bolesti i terapija, on ni za Božić 2023., pet mjeseci prije smrti, nije odustajao od poklanjanja bolesne djece. Zahvaljujući dobrim ljudima i njihovim donacijama, pomagao je Jasenki oko kupovine poklona, i u razvažanju po bolnicama. Kako nam je tad rekao, najteže od svega mu je bilo promatrati bolesnu djecu na onkologijama, nemoćan da promijeni njihovu nepravednu sudbinu.

Zagreb: Nikola Bastaić obolio od raka debelog crijeva | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Nikola je preko 24sata apelirao i na ljude da idu na preventivne zdravstvene preglede, pogotovo na mlade, kako bi bolest, ukoliko se ona razvija, zaustavili u ranijoj, izlječivoj fazi. On je na prvi pregled, nažalost, otišao prekasno. U svibnju prošle godine se kod kuće u Dubravi oprostio od Jasenke.

Ispunila mu je želju

- "Ljutka, ja sad idem...", rekao joj je držeći je za ruku, i ugasio se. Tek je kasnije Jasenka vidjela da je u drugoj ruci, pod pokrivačem, držao "figu" - otpor bolesti, sudbini. Prije smrti je, između ostalog, svojoj "Ljutki", kako ju je od milja zvao, rekao kako bi jako volio da ona nastavi s prikupljanjem poklona za bolesnu djecu. Jasenka je to i učinila - osnovala je Udrugu za pomoć djeci oboljeloj od malignih i drugih bolesti Nikola Bastaić, i cijela se tome posvetila. Prošloga je Božića napunila auto poklonima, toliko da ni čačkalica više nije u njega stala, i po snijegu i mećavi, sama, vozila do bolnica u Splitu i Kninu.

- Nisam to postigla sama, do cilja sam došla zahvaljujući Nikoli, koji je i dalje moja potpora, negdje odozgo. On je zvijezda repatica koja me vodi kroz mrak. A ponos Hrvatske je i svaki osmijeh koji sam uspjela izmamiti na lice djece, kaže Jasenka. Svatko može učiniti što čini ona, poručuje nam.

- Samo trebamo odlučiti biti dobri prema drugima, uključiti radare koji traže nemoćne. Mi ih možemo usrećiti, bez obzira na bol koju nosimo u svojim srcima, zaključuje Jasenka. Nikola bi, kaže, bio jako ponosan na nju. Svi smo.

