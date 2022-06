Milanović na svečanosti Dana antifašističke borbe: 'Bez njih bi naša reputacija bila okaljana'

Dragi prijatelji antifašisti, vi kojih je sve manje koji ste živi i pamtite taj rat i koji ste moderni demokratski sljedbenici jednog pogleda na svijet koji je nekada bio važan, a zahvaljujući vama on i ostaje važan jer ovdje ipak nakon toliko godina u šumi Brezovica službeno obilježavamo Dan antifašističke borbe. Zadnje dvije godine pod pokroviteljstvom Vlade, što ranije nije bio slučaj, a što vidim kao dobar pokazatelj, poručio je predsjednik Republike Zoran Milanović na obilježavanju Dana antifašističke borbe u Spomen-parku Brezovica kod Siska.

Dan je to kad se obilježava osnivanje Prvog partizanskog odreda i prve antifašističke postrojbe u Hrvatskoj i ovom dijelu Europe prije 81 godinu.

- Dakle, nije ovo iskorjenjivo i neće ovo tek tako nestati. Taj korijen je dubok, osjećaj, emocija jer je to sastavni dio hrvatskog puta, jedna od onih žila koje čine naš korijen - rekao je Milanović.

Taj odred i pokret, naglasio je, hrvatski je narod stavio na onu mirniju, sigurniju i ljepšu stranu povijesti.

- Bez tih ljudi hrvatsko ime i reputacija bili bi okaljani kako nisu bili nikada u povijesti. Ono što je dogodilo u travnju '41. godine kada je voljom velikih sila osnovana NDH vrlo brzo pretvorilo se u jedan zločinački projekt za koji je danas teško vjerovati da je postojao. Ta država nije mogla nastati prvih dana bez da je veliki dio hrvatskog naroda to odobravao. No činjenica da je već nakon tri mjeseca formiran prvi partizanski odred, sastavljen većinski od Hrvata, govori o tome da Hrvati nisu tu državu prihvatili. Zašto - sasvim je jasno - rekao je Milanović dodavši kako je danas shvatljivo koji je mozak i politički program mogao krenuti u pokolje i masovne egzekucije hrvatskih Srba.

'Komunisti su prva dva i pol mjeseca taktizirali dok Njemačka nije napala Sovjetski savez, a onda je počeo ustanak'

- Zločini nad Židovima, malobrojnom uspješnom integriranom zajednicom, koja je među Hrvatima živjela stoljećima, potpuno su neshvatljivi. Jedna potpuno suluda i ničim objašnjiva politika prijetila je da baci nevjerojatnu sramotu, križ na hrvatski narod. Međutim, iz činjenice da su ovdje '41. godine od njih 77,78 svi osim Nade Dimić bili Hrvati, također nije pošteno izvlačiti poseban politički kapital. Naime, ti ljudi su bili Hrvati i u svojim kasnijim godinama života, oni koji su preživjeli, a to je samo polovica njih, kao Bobetko, Mika Špiljak i Čačić, otac Radimira Čačića, su starili, sazrijevali i mijenjali se. Ali '41. su bili prije svega komunisti, pripadnici jedne organizacije koja je bila zabranjena, tajna, kojom je bilo upravljano prvenstveno iz Moskve i čiji cilj je bila Sovjetska Hrvatska - rekao je dodavši kako je to cilj bio i zatočenika zatvora u Kerestincu.

- Komunisti su, dakle, prva dva i pol mjeseca taktizirali dok Njemačka nije napala Sovjetski savez. Tada, 22. lipnja 1941., grupa od nevjerojatnih 78 sisačkih komunista se sklonila u šumu i počela ustanak - istaknuo je.

Naglasio je kako su ovo stvari o kojima govori koje nikoga ne trebaju boljeti ni smetati jer su naprosto istina.

- Kao što je istina da je Savez po oružju Srba i Hrvata tih nekoliko godina Drugog svjetskog rata jedna od najveličanstvenijih stvari koja se dogodila, ničim predviđena, danas potpuno nejasna, daleka, kao da se nikada nije dogodila. Kako se dogodilo da deseci tisuća, 200.000 Hrvata završi u Partizanskom pokretu, koji su vodili komunisti? Franjo Tuđman je bio komesar u Zagorju, jedan od najsvjesnijih profila komunista. Joža Manolić, Janko Bobetko, Andrija Hebrang - to su sve bili komunisti i to starog kova u tim godinama i to su stvari koje treba reći - rekao je.

Ne fašizmu, sloboda narodu, poručio je predsjednik.

Ministar Malenica naglasio je da je antifašizam dio identiteta i povijesti hrvatskog naroda, utkan u hrvatsku državnost te da je prihvaćanje vlastite povijesti- i dobrih i loših strana- znak zrelosti jednog naroda društva i države.

"Povijesna je istina da je hrvatski narod stao među pobjednike Drugog svjetskog rata, među pripadnike antifašističke koalicije", rekao je.

Župan Celjak rekao je da su najveći heroji u hrvatskoj povijesti hrvatski branitelj iz Domovinskog rata jer su ostvarili stoljetni san Hrvatica i Hrvata o slobodi, samostalnosti i neovisnosti, a granice u kojem ostvarena Republika Hrvatska, istaknuo je, izborili su upravo antifašisti i antifašistička borba.

Habulin je naglasio da je antifašizam trajna vrijednost te da on nije političko već ljudsko opredjeljenje, a kao ključnu poruku istaknuo da je "antifašizam živ i ne predaje se – nikad".

Svečanosti su, među inima, nazočili bivši predsjednici Republike Stjepan Mesić i Ivo Josipović, potpredsjednik Sabora Davorko Vidović, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić, predsjednik Vrhovnoga suda Radovan Dobronić, sisačka gradonačelnica Kristina Ikić Baniček, zagrebački gradonačelnik Tomašević.

