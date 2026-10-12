U srijedu sastanak o minimalnoj plaći. Sindikati jasni: 'I cijena rada mora biti tržišna'

U srijedu počinje konzultativni sastanak o minimalnoj plaći. Poslodavci i sindikati dolaze sa svojim prijedlozima, no Vlada je ta koja donosi konačnu odluku. Visina minimalne plaće utvrđuje se jednom godišnje, najkasnije do 31. listopada tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

Minimalna plaća predstavlja najniži zakonom dopušteni mjesečni iznos bruto plaće za rad u punom radnom vremenu. Poslodavci su izašli s prijedlogom da minimalna plaća od iduće godine iznosi 1086,75 eura bruto, odnosno 36,75 eura ili 3,5 posto više nego ove godine. Hrvatska udruga poslodavaca u javno objavljenom dokumentu predlaže formulu po kojoj bi se rast minimalca vezao isključivo uz zbroj stope inflacije i realnog rasta produktivnosti, čime bi se institut usklađivanja depolitizirao, ali i povećao osobni odbitak, i to sa sadašnjih 600 na 840 eura.

U ovoj godini minimalna plaća iznosi 1050 eura bruto. Konačna neto plaća ovisi o poreznom tretmanu radnika, mjestu prebivališta i osobnom odbitku.

- Radnik samac na minimalnoj plaći primoran je izdvajati gotovo 60 eura mjesečno za porez na dohodak. Za kućanstvo s nižim primanjima taj iznos predstavlja znatan financijski teret. Za 60 eura mjesečno može se u potpunosti platiti mjesečna karta za javni prijevoz, podmiriti mjesečni račun za električnu energiju, komunalije ili kućni internet, odnosno osigurati tjedna košarica osnovnih prehrambenih namirnica - navodi se u dokumentu HUP-a.

Povećanjem osobnog odbitka, navode, osiguralo bi se da radnik na minimalnoj plaći ne plaća porez na dohodak. To bi, nastavljaju, bilo i dosljedno deklariranom smanjenju poreznog opterećenja rada, umjesto sadašnjeg modela u kojem država povećava minimalnu plaću, a zatim dio povećanja vraća u proračun kroz porez. Uz spomenuto predlažu uvođenje instituta minimalne satnice, da stanka za odmor ne bude dio radnog vremena, da se smanji i ograniči broj dana bolovanja na teret poslodavca, razvijanje modela za borbu protiv medicinski neopravdanih bolovanja, vraćanje olakšica za mlade na režim prije 1. siječnja 2025. te porezno rasterećenje srednjih i viših plaća.

Sindikati na pregovore, pak, dolaze s prijedlogom da minimalna plaća za iduću godinu iznosi 1250 eura bruto.

- HUP više ne doživljavam kao socijalne partnere, nego kao čistu lobističku organizaciju krupnog kapitala. Rukama i nogama se bore protiv podizanja minimalne plaće iako ona nije nikakva tržišna kategorija cijene rada. Danas u Hrvatskoj ne možete, ako želite imati dobrog radnika, ponuditi minimalnu plaću, pa čak ni za neke najjednostavnije poslove - rekao je Mladen Novosel, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH).

Naveo je kako je interes poslodavaca uvijek da plaćaju što manje poreza i doprinosa na plaću, a da što više toga bude neoporezivo.

- Protiv povećanja osobnog odbitka nemamo ništa. Mi smo ranije već predlagali da visina minimalne plaće treba biti i visina neoporezivog iznosa. Svi ekonomski pokazatelji o dobiti poslodavaca daju za pravo da plaće, pa samim time i mirovine mogu, pa onda i moraju biti veće - rekao je Novosel.

Napominje kako se u Hrvatskoj cijene od energenata pa do hrane i odjeće formiraju na razini tržišnoga gospodarstva.

- Ako sve mora biti podređeno tržištu, onda i cijena rada mora biti tržišna kategorija - poručio je Novosel.

Podsjetio je na zahtjeve sindikata, koji su ranije tražili da do 2028. godine prosječne plaće budu na razini od najmanje 3200 eura bruto, a da minimalna plaća bude najmanje 1550 eura.

- Stav sindikata zato je da ove godine minimalna plaća poraste za 19 posto, odnosno na 1250 eura bruto, i da se sljedeće godine poveća za još 200 eura - zaključio je sindikalni čelnik. 