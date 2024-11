U subotu za Hrvatsku najavili i snijeg: Za jednu obalnu regiju na snazi je crveno upozorenje!

U unutrašnjosti umjereno i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, uglavnom u gorju i snijegom. Oborina će biti češće u prvom dijelu dana, a u gorju je moguć i tanji snježni pokrivač. Na Jadranu djelomice sunčano. Vrlo vjetrovito i hladnije. Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u gorju s olujnim udarima. Na Jadranu bura i tramontana s olujnim, podno Velebita i orkanskim udarima. Najniža temperatura od 0 do 5, na obali i otocima između 5 i 10 °C. Najviša dnevna od 4 do 9, na Jadranu od 9 do 14 °C, stoji u prognozi DHMZ-a za subotu...

Foto: DHMZ

Za više regija u subotu su na snazi i upozorenja...

Narančasti meteoalarm, koji označava da je vrijeme opasno, oglašen je za riječku regiju.

- Mjestimice olujni i orkanski udari bure, osobito podno Velebita! Najjači udari vjetra 65-130 km. Budite spremni na poremećaje, oštećenja konstrukcija i rizik od ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Moguć je prekid prometa i prekid opskrbe električnom energijom - stoji u upozorenju DHMZ-a...

Žuti meteoalarm zbog vjetra u subotu na snazi je za gospićku, kninsku, splitsku i dubrovačku regiju. Za subotu nema upozorenja za osječku, zagrebačku i karlovačku regiju.

Foto: DHMZ

Što se tiče obalne Hrvatske, u subotu je za Velebitski kanal na snazi crveno upozorenje zbog vjetra. Crveno upozorenje označava da je vrijeme izuzetno opasno...

- Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu - pišu iz DHMZ-a.

Crveni meteoalarm na snazi je za Velebitski kanal i u nedjelju.

Kvarner i Kvarnerić te sjeverna i srednja Dalmacija pod narančastim su upozorenjem u subotu zbog udara vjetra, žuto upozorenje na snazi je za zapadnu obalu Istre i južnu Dalmaciju...

Ovdje svakodnevno pratite vremensku prognozu 24sata