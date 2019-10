U sukobu prosvjednika i policije u Barceloni 46 ozlijeđenih ljudi

Odbori za obranu Republike (CDR), organizacija koja zahtijeva primjenu nezavisnosti proglašene 2017. godine, okupila je oko 10.000 prosvjednika ispred zgrade španjolske policije u Barceloni.

Prosvjedujući protiv ranijeg „nasilnog djelovanja policije“ došli su pred zgradu ispred koje su bile postavljene željezne ograde i kordon interventne policije. Na tom istom mjestu, u ulici Via Laietana, prije devet dana je došlo do najžešćeg okršaja nakon što je prethodno Vrhovni sud u Madridu izrekao zatvorske kazne od 9 do 13 godina za katalonske čelnike koji su 2017. organizirali zabranjeni referendum pa proglasili republiku Kataloniju.

Foto: JON NAZCA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Prosvjednici su prvo bacali gumene loptice prema zgradi policije, simbolizirajući gumene metke koje je španjolska policija koristila u rastjerivanju mase. Nakon toga su poletjele limenke pive, boce, jaja i petarde a policajci su odgovorili palicama. Ponovo su zapaljeni kontejneri i postavljane barikade.

Hitna pomoć je izvijestila kako su u Barceloni liječničku pomoć zatražile 44 osobe a još dvije u obližnjem gradiću Mataró.

'Zahtijevamo odlazak španjolske policije iz Katalonije'

CDR, 'kišobran' pod kojim se nalazi više skupina zagovornika nezavisnosti nastao je 2017. pod imenom Odbori za obranu Referenduma, a nakon proglašenja republike promijenio je ime. Većinom se sastoji od mlađih ljudi koji od katalonske vlade traže primjenu ranije proglašene nezavisnosti. Zahtijevaju odlazak španjolske policije iz Katalonije, autonomne pokrajine sa 7,5 milijuna stanovnika, te su ogorčeni osuđujućim presudama za ukupno dvanaestero dužnosnika koji su proveli referendum.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Unatoč pozivima katalonske vlade na mirne prosvjede organizacija se nastavlja sukobljavati s policijom.

Od kada je Vrhovni sud izrekao osuđujuće presude u Kataloniji je bilo ozlijeđeno ukupno 650 osoba među kojima brojni policajci.

Najnoviji sukob uslijedio je nakon mirnog prosvjeda 350.000 zagovornika nezavisnosti koji su pod parolom „Sloboda“ izašli na ulice Barcelone tražeći oslobođenje zatvorenih dužnosnika. Među prosvjednicima je bio i Quim Torra, predsjednik katalonske vlade, koji je najavio novi referendum o nezavisnosti u iduće dvije godine, do kraja svog mandata, no nije rekao kada točno i kako bi se mogao održati.

Foto: JON NAZCA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Zagovornici nezavisnosti nastoje suzbiti redove te okupiti što veći broj ljudi pa je u prosvjedu u subotu sudjelovalo više od stotinu raznih organizacija i skupina.

'Uvedite izvanredne mjere u Kataloniji'

U nedjelju se pak u Barceloni održava i veliki skup zagovornika cjelovite Španjolske koji nastoje pokazati kako postoji i drugo lice Katalonije koja ne želi odcjepljenje. Na prosvjedu će biti prisutni članovi vodećih španjolskih stranaka iz Katalonije. To bi moglo biti njihovo najveće okupljanje od kada su izrečene kazne katalonskim dužnosnicima. U subotu je desna stranka Vox okupila 20.000 osoba u Madridu u prosvjedu protiv pokušaja odcjepljenja Katalonije.

Foto: SERGIO PEREZ/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Za dva tjedna se u Španjolskoj održavaju parlamentarni izbori pa tonovi političara bivaju sve oštriji. Španjolska desna oporba noćas je ponovo zatražila od socijalističkog premijera Pedra Sáncheza uvođenje izvanrednih mjera u Kataloniji. On je to dosad odbijao.

Sánchezova Španjolska socijalistička radnička stranka (PSOE) mogla bi na izborima 10. studenog osvojiti najviše glasova, pokazuju ankete, no nedovoljno za samostalno formiranje vlade. Upravo zbog nemogućnosti koalicije ili sporazuma s ostalim strankama nakon prošlih izbora u travnju, kada je PSOE osvojio 123 od 350 mjesta u parlamentu, održat će se ovi prijevremeni izbori.

Foto: SERGIO PEREZ/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Zasad nema naznaka da bi se mogle primiriti tenzije između Barcelone i Madrida.

Sánchez se odbija sastati s Torrom uz poruku kako španjolski ustav ne dopušta referendume. Španjolski premijer je najavio „čvrst i staložen odgovor države“ bude li u Kataloniji prekršen zakon. Tri stranke za nezavisnost Katalonije, koje imaju 70 od 135 mjesta u regionalnom parlamentu u Barceloni, usuglasile su se oko deklaracije „o samoodređenju“ koju u nadolazećim danima namjeravaju usvojiti u parlamentu. Predsjednik katalonskog parlamenta Roger Torrent u subotu je poručio kako neće odustati dok ne ostvare „slobodu, amnestiju za zatvorene dužnosnike i referendum“.

CDR, pak, namjerava organizirati nove prosvjede.(ir)