U svibnju je porastao broj dolazaka izbjeglica u Europu

U travnju su brojke bile rekordno niske u rezultatu pandemije koronavirusa, a i ukupno su bile nešto niže za prvih pet mjeseci ove godine u usporedbi s prošlom godinom

<p>Broj izbjeglica koje pokušavaju ući u Europsku uniju naglo se povećao u svibnju, izvijestili su u nedjelju njemački mediji pozivajući se na Frontex, agenciju za europsku graničnu i obalnu stražu.</p><p>U svibnju je bilo gotovo 4300 nedopuštenih prelazaka granica na glavnim europskim migracijskim rutama, gotovo tri puta više nego u travnju, navodi se na internetskim stranicama medijske skupine Funke.</p><p>U travnju su brojke bile rekordno niske u rezultatu pandemije koronavirusa, a i ukupno su bile nešto niže za prvih pet mjeseci ove godine u usporedbi s prošlom godinom.</p><p>Kako se navodi u izvješću, Frontex je zabilježio ukupno 31.600 ilegalnih prelazaka granice između siječnja i svibnja, šest posto manje u usporedbi s istim razdobljem 2019.</p><p>Ruta preko Turske i Grčke bila je najaktivnija migracijska ruta prema Europi, navodi Frontex. Od siječnja do svibnja zabilježeno je 12.700 slučajeva, 28 posto manje nego lani.</p><p>Dodatnih 3700 izbjeglica prešlo je zapadno Sredozemlje, od Maroka do Španjolske, u prvih pet mjeseci 2020., što je manje od pola broja registriranog u istom razdoblju prošle godine.</p><p>Na drugim rutama brojke iz prvih pet mjeseci bile su veće nego prošle godine.</p><p>Više od 6900 ilegalnih prelazaka granice zabilježeno je na zapadnobalkanskoj ruti, što je porast od 50 posto u odnosu na isto razdoblje 2019.</p><p>Na ruti središnjeg Sredozemlja, od Libije i Tunisa do Italije i Malte, Frontex je zabilježio 5500 slučajeva, što je gotovo tri puta više nego u istom razdoblju prošle godine.</p>