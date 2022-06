U tijeku velika akcija policije i USKOK-a u Petrinji: Privode Dumbovića zbog pogodovanja?

Darinka Dumbovića su jutros oko 7 sati probudili pripadnici policije i USKOK - a. Kako 24sata doznaje, ispred njegove kuće uparkirale su se dvije policijske Škode i jedna marica, a dvorište i kuću preplavili su inspektori.

Neslužbeno doznajemo da se radi o slučajevima pogodovanja tvrtkama u vlasništvu članova njegove obitelji dok je bio gradonačelnik Petrinje. Pokušali smo ga kontaktirati, no isključio je mobitel. Pokušali smo kontaktirati i tvrtku Titan Commerce, koja je u vlasništvu njegovog sina Darka, no ni on se ne javlja.

24sata su već pisala o mogućem pogodovanju za vrijeme njegovog mandata. Još u kolovozu 2021. godine nam je iz više izvora potvrđeno da istražitelji po nalogu Uskoka pregledavaju i izuzimaju niz dokumenata iz gradske uprave. Provjerava se kome je i kako Dumbović dijelio novac s računa na kojem su građani prikupili milijune donacija za pomoć. Također je pod povećalom poslovanje tvrtke sina Darka Dumbovića s Gradom i gradskim tvrtkama.

Radi se o tvrtki Titan Commerce koja je osnovana i izrasla baš otkako je stariji Dumbović bio na čelu Petrinje. Iz USKOK-a su samo poručili da oni ne mogu ništa komentirati i da ne objavljuju provode li izvide ili ne. Prema našim saznanjima, pregledavali su se i raniji poslovi s Titan Commerce, ali i novije dodjele nakon potresa. Navodno je samo u 2021. godini u tri navrata direktnom pogodbom, bez natječaja, ta tvrtka dobila više od dva milijuna kuna vrijedne poslove. Grad Petrinja tad nije ispunio zakonsku obvezu pa objavio sve registre ugovora, pa se točni iznosi nisu mogli saznati.

Tvrtka Titan Commerce njegova sina osnovana je netom nakon što je postao gradonačelnik. Ubrzo su dosegnuli prihod od milijun kuna, a onda naglo počeli rasti. Već 2018. su došli na više od pet milijuna kuna, godinu zatim na 8,2 milijuna kuna, dok su lani, unatoč krizi i pandemiji, ostvarili rekordnih 12,7 milijuna kuna prihoda uz čistu dobit od pola milijuna kuna. Do ožujka 2021. godine formalno je bila u vlasništvu Dumbovićeve snahe, a onda ju je i formalno preuzeo sin Darko. Bave se građevinarstvom, imaju strojeve, ali su, primjerice, i za gradske tvrtke nabavljali zaštitnu odjeću.

Dumbović im je prije šest godina prodao i zemljište, a zatim su izmijenjena gradska pravila da moraju pokrenuti posao u roku od dvije godine. Grad je maknuo i zabilježbu da se zemljište mora vratiti ako se ne pokrene djelatnost.

Dumbović je tvrdio da on nije davao poslove niti toj tvrtki niti drugog sina. Ali zato su poslovali s gradskim tvrtkama u kojima je Dumbović kao gradonačelnik direktno imenovao direktore. Ti direktori su naručivali poslove. Primjerice, kad pukne cijev ili se dogodi neki drugi kvar.

