U tramvaju su napali ZET-ovog kontrolora nožem: 'Prošao sam ja i rat, ali nije mi svejedno...'

Ja dolazim: 'Dajte mi sad, molim vas, kartu da je skeniram.' I sad tu dolazi: 'A šta ti, k*** mali, tu glumiš neku ovlast?' Jako se derao cijeli tramvaj. 'Bolje da te tata izd***. Šta tu glumiš u tramvaju?' I onda mi je poslije toga dva puta opsovao mater. Ja velim: 'Sram vas bilo, pa kako to razgovarate sa mnom? Barem zbog ovih žena oko nas. Ne moraju slušati vaše psovke, prisjetio se kontrolor ZET-a koji je napadnut nožem za Dnevnik.hr. Na bolovanju je i tabletama za spavanje.

- On silazi dolje i ja silazim dolje na stanicu. Mislio sam da će se udaljiti on sa stanice, međutim on dođe skroz do mene, izvadi nož i približi mi ga trbuhu i veli: 'Šta je? Tuko bi se? Sad ću te zaklati, majku ti j****.' Ja sam korak unazad i rekao mu: 'smiri se neće se tu nitko tući - nastavio je kontrolor.

- Prošao sam ja i rat, i Oluju, i čuda, ali nije vam svejedno kad vam netko nasloni nož na trbuh i kaže da će vas zaklati. Nije mi ništa htio dati, na kraju ga je policajac iz interventne savladao. Stavili su mu lisice i dalje ga otpeljali - rekao je kontrolor.

Napadi na ZET-ovce sve su češći, a ove godine bila su četiri fizička napada na vozače i jedan na kontrolore. Iz policije kažu da je riječ je o 74-godišnjaku, a protiv njega je podnesena kaznena prijava.

- Ovim putem apeliramo na naše institucije da je nužna još stroža primjena kaznenog zakona da takvi napadi na naše djelatnike podliježu kaznenoj prijavi, a ne prekršajnoj, što je nažalost češći primjer - poručuje glasnogovornik ZET-a Domagoj Zeba.