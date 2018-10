U Uljaniku nastavljaju štrajk: Do petka nećemo ići na ulice

Radnici Uljanika nastavljaju štrajk i do petka neće više izlaziti na ulice, a zahtjev da se zabrani rad kooperantima na polarnom kruzeru, jednom od dvaju koje Uljanik mora isporučiti do kraja godine, povučen je nakon intervencije australskog brodovlasnika.

"Dio radnika tražio je da se ide ispred kruzera i da se zaustavi rad kooperanata. Riječ je o kooperantima koje izravno plaća brodovlasnik, koji ujedno ima potpisan ugovor s Upravom da može nastaviti rad i u slučaju štrajka radnika Uljanika", rekao je novinarima predsjednik Štrajkaškog odbora i čelnik Jadranskog sindikata Boris Cerovac.

Po njegovim riječima, Uljanikovi radnici to su zahtijevali jer smatraju da bi se prekidom rada na kruzeru izveo veći pritisak na Vladu. No, dodao je on, veći dio radnika misli da ipak treba pustiti kooperante da rade na kruzeru zato što bi stanje u tom brodogradilištu - ako bi kruzer iz njega otišao - bilo još teže.

"I sam brodovlasnik danas nam je poručio kako ima jako malo strpljenja te da će - nastavi li se s tim pritiskom - povući kruzer", istaknuo je Cerovac i dodao kako - s obzirom na to da australski brodovlasnik u Uljaniku namjerava graditi još najmanje tri broda - s time u tom brodogradilištu kupuju dvije-tri godine.

Najavio je da se štrajk Uljanikovih radnika nastavlja, ali barem do petka, kada će se ponovno okupiti pred zgradom Uprave, neće izlaziti na ulice jer, kako je rekao, "smatraju kako se problem mora riješiti unutar Uljanika".

"Štrajkaški odbor pratit će situaciju, sastajat će se svaki dan i o svemu izvještavati radnike. Mi se moramo riješiti dosadašnjeg predsjednika Uprave. Već šest mjeseci prisutan je zahtjev za njegovom ostavkom, krajnje je vrijeme da se makne. Očito nema sluha", istaknuo je Cerovac i dodao kako se nada da će - s obzirom na da je konačno danas Trgovačkom sudu poslan zahtjev za imenovanje novoga Nadzornog odbora - "doći i do smjene Giannija Rossande".

"Smjenu predsjednika Uprave tražimo jer je on vodio Uljanikova društva u zadnjih šest godina, a u tom razdoblju nastalo je veliko financijsko dugovanje koje je čak tri-četiri puta veće nego što je temeljni kapital Uljanika", podsjetio je Boris Cerovac i dodao kako je to glavni razloga zbog kojega je on trebao odstupiti.

Predsjednik Uprave Uljanik grupe Gianni Rossanda priopćio je u utorak da inzistiranje Štrajkaškog odbora na njegovoj ostavci u ovome trenutku nanosi štetu grupi jer ima odgovornost i obvezu učiniti sve da spriječi teže blokade i stečaj "3. maja", a njegov odlazak uopće nije upitan kad se osnuje novi Nadzorni odbor Uljanik grupe.