PROGNOZA VREMENA
U unutrašnjosti umjerena naoblaka, na Jadranu sunčano
U unutrašnjosti povremeno umjerena naoblaka, a ujutro, osobito u kotlinama i uz rijeke, magla, na Jadranu sunčano, prognoza je državnog Hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za četvrtak.
Na istoku Hrvatske oblačnije i ponegdje uz kišu i grmljavinu, uglavnom u prvom dijelu dana.
Vjetar većinom slab. Na moru slaba do umjerena bura u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.
Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 30 Celzijevih stupnjeva.
