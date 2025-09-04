Obavijesti

PROGNOZA VREMENA

U unutrašnjosti umjerena naoblaka, na Jadranu sunčano

Piše HINA,
Zagreb: Sunčano subotnje prijepodne u centru | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Vjetar većinom slab. Na moru slaba do umjerena bura u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak

U unutrašnjosti povremeno umjerena naoblaka, a ujutro, osobito u kotlinama i uz rijeke, magla, na Jadranu sunčano, prognoza je državnog Hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za četvrtak.

Na istoku Hrvatske oblačnije i ponegdje uz kišu i grmljavinu, uglavnom u prvom dijelu dana.

Vjetar većinom slab. Na moru slaba do umjerena bura u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.

Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 30 Celzijevih stupnjeva.

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.

