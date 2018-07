U ustima naguran papir: Našli mrtvu bebu u avionskom WC-u

Članovi posade AirAsia u toaletu zrakoplova pronašli su napušteno mrtvorođenče zamotano u toaletni papir.

Prerano rođeni fetus starosti od oko šest mjeseci pronađen je netom prije slijetanja aviona u New Delhi u Indiji. Nakon ispitivanja svih ženskih putnika u zrakoplovu, 19-godišnja taekwondoistica je priznala da je izgubila bebu.

Devetnaestogodišnjakinja je priznala da je porodila bebu i odvedena je na bolnicu na pregled - izjavio je policijski službenik Sanjay Bhatia za AFP.

