Umrle su četiri covidom-19 zaražene osobe, a kod novih 55 potvrđena je ta bolest u Varaždinskoj županiji u protekla 24 sata, priopćio je u ponedjeljak županijski Stožer civilne zaštite.

U Općoj bolnici Varaždin liječe se 183 covid pozitivne osobe, od kojih je 21 na respiratoru.

U protekla 24 sata oporavilo se 227 osoba, pa je u županiji aktivno 1619 slučajeva zaraze.

Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije cijepljenje je organizirao i ovoga tjedna u podrumu Kirurgije Opće bolnice Varaždin.

Građani se tako mogu cijepiti danas do 13 sati te u utorak od 8 do 13 sati, a u srijedu od 13 do 18 sati.