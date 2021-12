U Varaždinskoj županiji umrlo je sedmero ljudi, a potvrđen je 141 novi slučaj zaraze koronavirusom nakon što je testirano 398 osoba, priopćili su u utorak iz županijskog Stožera civilne zaštite iznoseći podatke za protekla 24 sata.

U Općoj bolnici Varaždin na liječenju je 217 osoba, a 19 ih je na respiratoru.

Oporavile su se 252 osobe i broj aktivnih slučajeva je 1391.

U priopćenju Stožera civilne zaštite Varaždinske županije navodi se da je u subotu u ordinacijama obiteljske i opće medicine cijepljeno 3160 osoba, a prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 5. prosinca, u Varaždinskoj županiji je s obje doze cijepljeno više od polovice stanovništva, točnije 50,8 posto.

Cijepljenje je ovaj tjedan, od utorka do petka, organizirano u dvorani u podrumu kirurgije Opće bolnice Varaždin. Danas i u petak cijepi se od 8 do 13 sati cjepivima Pfizer i Moderna, a u srijedu i četvrtak od 13 do 18 sati cjepivima Pfizer, Moderna i Johnson & Johnson.

Dom zdravlja Varaždinske županije cijepljenje će organizirati u subotu, 11, prosinca, od 8 do 12 sati u Ivancu, Ludbregu i Novom Marofu.