U Vučjaku sve gore, Crveni križ povlači ljude: 'Jako je rizično'

U kampu za ilegalne migrante Vučjak kod Bihaća stanje izmiče kontroli jer je tamo sada smješteno više od dvije i pol tisuće ljudi, a Crveni križ je iz sigurnosnih razloga odlučio povući svoje osoblje koje je do sada skrbilo o migrantima i osiguravalo im prehranu i najnužniju zaštitu, objavili su u četvrtak mediji u Bosni i Hercegovini.

Tajnik Crvenog križa u Bihaću Selam Midžić izjavio je kako se u kampu, koji je planiran za prihvat 800 do 1000 izbjeglica, sada našlo njih gotovo tri puta više, nakon što je policija provela racije i iz središta Bihaća odvela ka Vučjaku sve migrante koji su boravili na otvorenome odnosno nosi imali smještaj u kampovima Miral i Bira, koji su za to predviđeni.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

On je kazao kako je policija samo u srijedu dovela u Vučjak oko 1700 migranata, a tamo ih je već bilo najmanje 700. Zbog toga je i prostor predviđen za blagovaonu morao biti prenamijenjen u smještajni. Zalihe hrane mogu potrajati samo iduća tri do četiri dana i to pod uvjetom da se migrantima daje samo po jedan obrok.

Kamp Vučjak opsluživali su isključivo volonteri Crvenog križa, a gradske vlasti Bihaća osiguravale su logistiku, jer u kampu nema tekuće vode niti električne energije, a svi migranti borave u šatorima.

Europska unija odbila je dopustiti da se njena sredstva koriste za financiranje rada kampa Vučjak, jer smatraju da ima neodgovarajuće uvjete za boravak, a problematičnom drže i činjenicu da je isuviše blizu granice s Hrvatskom što migranti učestalo koriste kako bi pokušali nastaviti put.

Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić najavio je kako će od početka idućeg tjedna biti obustavljena svaka pomoć za Vučjak.

"Sada imamo veliki broj migranata koje moramo opslužiti ni sa čim jer nemamo više nikakve pomoći", kazao je Midžić za portal uskinfo.ba.

Upozorio je kako je stoga sigurnost volontera Crvenog križa dovedena u pitanje, a pozvao je lokalnu policiju da preuzme odgovornost za stanje u kampu, jer ono vrlo lako može izmaknuti svakoj kontroli. Pojasnio je kako će migranti sigurno krenuti ka Bihaću kada ga Crveni križ napusti jer neće imati ni hrane niti vode.

"Ovdje nema upravitelja kampa i nitko ne želi preuzeti odgovornost", kazao je Midžić.

UN: Treba se pronaći novi smještaj

Misija Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini upozorila je u četvrtak vlasti te zemlje kako ne smiju dopustiti eskalaciju migrantske krize na području Bihaća te je pozvala na hitno pronalaženje rješenja kako bi se osigurali alternativni smještajni kapaciteti za ilegalne migrante nakon što bude zatvoren prihvatni centar Vučjak.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Nakon što je gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić ranije ovog tjedna najavio kako će lokalne vlasti prestati financirati rad kampa Vučjak u kojemu sada boravi gotovo dvije i pol tisuće ilegalnih migranata a novi svakodnevno pristižu, agencije UN-a koje djeluju u BiH u zajedničkoj su izjavi istaknule kako se taj kamp, koji je u blizini granice s Hrvatskom, svakako mora dislocirati jer tamo postoje veliki sigurnosni i zdravstveni rizici, a ta lokacije nije ni u skladu s međunarodnim humanitarnim standardima.

Svi nedostaci su već nabrojani u izjavi koju je UN objavio u lipnju, kada je upravo Gradsko vijeće Bihaća donijelo odluku o uspostavi kampa Vučjak kako bi se tamo smjestili oni migranti za koje nije bilo mjesta u drugim prihvatnim centrima.

Posebni izvjestitelj UN-a za ljudska prava migranata Felipe González Morales, koji je ove jeseni boravio u BiH kako bi procijenio razvoj migrantske krize, istaknuo je kako je Vučjak "apsolutno neprimjeren i nehuman" za smještaj ljudskih bića.

On je također pozvao vlasti u BiH da prestanu prisilno dovoditi migrante u taj kamp, no bihaćka je policija samo ovog tjedna tamo dovela čak 1700 migranata.

"Vlasti su upoznate s činjenicom da je Vučjak lociran u blizini miniranih područja kao i da postoji velika opasnost od požara i eksplozija zbog mogućeg prisustva metana u tlu. Nije opskrbljen električnom energijom, vodom ni medicinskom skrbi te posjeduje veoma mali broj sanitarnih čvorova", podsjećaju iz UN-a u BiH.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Izjavu gradonačelnika Bihaća Šuhreta Fazlića da će Grad Bihać i lokalni Crveni križ obustaviti pružanje pomoći migrantima koji su prisilno premješteni na lokalitet Vučjaka smatraju posebice zabrinjavajućom s obzirom na to da je ta pomoć bila nedostatna i prije nego što je posljednja skupina migranata tamo prebačena.

"Ako se ova odluka provede, a prebacivanje migranata bude nastavljeno, raste i opasnost od mogućeg izvanrednog stanja na lokalitetu Vučjaka", upozorili su iz UN-a.

UN u BiH i drugi međunarodni partneri, kako je navedeno u izjavi, spremni su odmah aktivirati raspoloživa sredstva kako bi pružili potporu vlastima pri uspostavi novog kampa u skladu s humanitarnim standardima ili pak povećanju kapaciteta već postojećih lokacija za smještaj.