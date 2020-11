U Vukovaru će ugostitelji za Dan sjećanja raditi do 21 sat

Grad Vukovar je izašao s prijedlogom načina rada ugostiteljskih objekata kojim bi im se omogućilo da biraju jedan od dva modela rada

<p>Ugostiteljski objekti na području Vukovara radit će i danas i na Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, 18. studenoga, do 21 sat, izvijestio je u utorak vukovarski gradonačelnik Ivan Penava.</p><p>"Na sastanku održanom 10. studenoga u Zagrebu, s predstavnicima Nacionalnog stožera civilne zaštite, donijeta je Odluka, s obzirom na epidemiološku situaciju, da ugostiteljski objekti na području grada Vukovara rade do 21 sat. Poštujući takvu odluku, Grad Vukovar je donio Odluku o ograničavanju radnog vremena za ugostitelje do 21 sat za dane 17. i 18. studenoga", stoji u priopćenju iz Grada Vukovara.</p><p>U nedjelju, 15. studenoga, pojavila se inicijativa Županijskog stožera da ugostiteljski objekti na dan 18. studenoga budu zatvoreni. Grad Vukovar je nakon toga izašao s prijedlogom načina rada ugostiteljskih objekata kojim bi im se omogućilo da biraju jedan od dva modela rada, odnosno da rade do 21 sat ili da ne rade na dan 18. studenoga, uz nadoknadu štete.</p><p>"Kako do ovog trena nije stigla Odluka Nacionalnog stožera, Grad Vukovar se vodi i dalje svojom prvotnom Odlukom, odnosno da ugostiteljski objekti na dane 17. i 18. studenoga 2020. rade do 21 sat", stoji u priopćenju koje potpisuje vukovarski gradonačelnik Ivan Penava.</p>