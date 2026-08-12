U Zadru elektrošokerom napao poznanika i tukao ga metalnom šipkom po tijelu. U pritvoru je

Zadarska policija izvijestila je o kriminalističkom istraživanju koje su policajci iz Zadra s Ispostavom Nin proveli nad 33-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje da je pokušao teško ozlijediti poznanika (44).

Muškarca (33) sumnjiče da je 1. kolovoza 2026. godine oko 11 sati u Zadru na gradskom predjelu Stanovi, svog poznanika, 44-godišnjeg hrvatskog državljanina, napao elektrošokerom, a potom ga po tijelu udario metalnom šipkom i pri tom ozlijedio.

- Ozlijeđenom muškarcu pružena je liječnička pomoć u Općoj bolnici Zadar gdje su mu okvalificirane lake tjelesne ozljede. Osumnjičeni 33-godišnjak je po provedenom kriminalističkom istraživanju predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava je podnesena Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru - priopćili su.