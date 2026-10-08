U Zadru počinje 20. Festival tolerancije: tri dana besplatnog programa i moćnih filmova!

Od 8. do 10. listopada Providurova i Kneževa palača postaju središte jubilarnog 20. Festivala tolerancije: publiku očekuje 19 filmova u konkurenciji, naslovi nagrađivani na najvećim svjetskim festivalima, Tolerance Talks, edukacijska jutra, program o arbanaškoj baštini i fotografska izložba BLIZINA. Ulaz na sve festivalske programe je besplatan.