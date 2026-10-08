Festival se otvara u četvrtak 8. listopada. Večer počinje u 18:45 u Kneževoj palači, gdje publiku dočekuje violončelistica Petra Kušan skladbama J. S. Bacha i M. T. von Paradis...
JUBILARNA PRIREDBA PLUS+
U Zadru počinje 20. Festival tolerancije: tri dana besplatnog programa i moćnih filmova!
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Od 8. do 10. listopada Providurova i Kneževa palača postaju središte jubilarnog 20. Festivala tolerancije: publiku očekuje 19 filmova u konkurenciji, naslovi nagrađivani na najvećim svjetskim festivalima, Tolerance Talks, edukacijska jutra, program o arbanaškoj baštini i fotografska izložba BLIZINA. Ulaz na sve festivalske programe je besplatan.
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