U Zagorju i Međimurju dvoje djece ozlijeđeno na biciklima

U prometnoj nesreći do koje je došlo u utorak popodne u Hrvatskom zagorju teško je ozlijeđeno dijete, javlja policija. Do nesreće je došlo oko 17.30 sati u Trškom Vrhu. Dijete je upravljajući biciklom došlo do raskrižja, naišlo na osobno vozilo koje je bilo zaustavljeno na kolniku i biciklom udarilo u stražnji dio vozila te uslijed udara palo na kolnik. Osobnim vozilom upravljala je 49-godišnja hrvatska državljanka.

Vozilom Hitne medicinske pomoći dijete je prevezeno u Kliniku za dječje bolesti u Zagreb, te je utvrđeno kako je zadobilo teške tjelesne ozljede.

A oko 19 sati na prometnici između Turčišća i Domašinca, dogodila se prometna nesreća u kojoj je ozlijeđeno dijete na biciklu. U trenutku nesreće dijete je upravljalo biciklom biciklističkom trakom uz lijevi rub kolnika, a da pritom nije navršilo 14 godina i bez pratnje osobe koja je navršila 16 godina.

Također, za vrijeme vožnje biciklom na glavi nije nosilo zaštitnu kacigu. U jedno trenutku dijete je izgubilo nadzor nad upravljanjem zbog čega se bicikl prevrnuo, a dijete je palo na prometnu traku. Nakon toga na prevrnuti bicikl, u kočenju je prednjim bočnim dijelom naletio osobni automobil s pridodanom lakom prikolicom, čakovečkih registarskih oznaka, kojim je iz suprotnog smjera upravljao 26-godišnji vozač.



Uslijed pada na kolnik dijete je zadobilo ozljede te je vozilom hitne medicinske pomoći prevezeno u čakovečku bolnicu. Liječničkom intervencijom ozljede su sanirane te je pritom utvrđeno kako je dijete lakše ozlijeđeno.