EUonAIR AI Summit

U Zagreb dolaze dva Nobelovca: ZŠEM će ugostiti znanstvenike Johna Martinisa i Joela Mokyra

Piše Ana Dasović,
Čitanje članka: 2 min
Foto: zšem/canva

Dobitnici Nobelove nagrade za ekonomiju i fiziku u srpnju će gostovati na ekskluzivnom međunarodnom skupu koji okuplja okuplja vodeća europska sveučilišta

Za nešto više od dva mjeseca, u ponedjeljak 6. srpnja, Zagreb će biti domaćin jednog od najvažnijih znanstvenih događaja u regiji. Na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa održat će se inauguralni EUonAIR AI Summit, ekskluzivni međunarodni skup koji okuplja vodeće svjetske umove kako bi raspravljali o utjecaju umjetne inteligencije na gospodarstvo i društvo.

Riječ je o događaju koji povezuje poslovni sektor, akademsku zajednicu i donositelje odluka s ciljem razumijevanja transformativne uloge umjetne inteligencije. Velika je vijest i to što će po prvi put u Hrvatskoj, na istom događaju sudjelovati dva dva aktualna Nobelova laureata iz 2025. godine - John Martinis i Joel Mokyr.

Ekonomska povijest

Joel Mokyr dobitnik je Nobelove nagrade za ekonomske znanosti, te jedan od vodećih svjetskih ekonomskih povjesničara i teoretičara tehnološkog razvoja. Profesor je ekonomije i povijesti na Northwestern Universityju te nositelj prestižne titule Robert H. Strotz profesora umjetnosti i znanosti, a djeluje i kao senior profesor na Sveučilištu u Tel Avivu. Specijalizirao se za ekonomsku povijest, tehnološke promjene i demografske procese, a njegovi radovi značajno su oblikovali razumijevanje dugoročnog gospodarskog rasta.

Nobel Banquet in Stockholm
Foto: JONAS EKSTROMER/REUTERS

Kvantno računarstvo

John Martinis dobitnik je Nobelove nagrade za fiziku. Jedan je od najutjecajnijih fizičara današnjice i ključna figura u razvoju kvantnog računarstva. Njegov znanstveni rad obilježen je revolucionarnim doprinosima u području supravodljivih kvantnih sustava, posebno u razvoju visokopreciznih kvantnih bitova i arhitektura potrebnih za izgradnju skalabilnih kvantnih računala. Široj javnosti poznat je kao bivši voditelj Googleova tima za kvantni hardver.

Nobel Prize winner in Physics, John M. Martinis, speaks during the Nobel Prize lecture in Physics in Aula Magna at Stockholm University in Stockholm
Foto: CHRISTINE OLSSON/REUTERS

Prilika za cijelu zajednicu

Ovim događajem Zagreb i hrvatska akademska zajednica dobivaju iznimno priznanje na globalnoj razini, navode sa ZŠEM-a.  

- Dolazak dvojice aktualnih Nobelovih laureata u Zagreb predstavlja povijesni trenutak ne samo za našu instituciju, već i za cijelu Hrvatsku. Ovo je snažna potvrda da ZŠEM i Zagreb postaju relevantna točka na globalnoj karti znanja i inovacija. Ovo je jedinstvena prilika za cijelu zajednicu da iz prve ruke čuju i razgovaraju s ljudima koji oblikuju budućnost tehnologije i ekonomije. Upravo takvi susreti inspiriraju nove generacije lidera i inovatora - kazao je dekan dr.sc. Mato Njavro.

Zagreb: Finale međunarodnog projekta Eureka IIEC 2024.
Zagreb: Finale međunarodnog projekta Eureka IIEC 2024. | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Ključne teme EUonAIR AI Summita bit će utjecaj umjetne inteligencije na poslovanje i organizacije, kvantno računarstvo i tehnološke iskorake budućnosti, inovacije i njihov utjecaj na globalni gospodarski razvoj, odgovorna i društveno usmjerena primjena umjetne inteligencije, te pozicioniranje Europe u globalnoj AI utrci.

Program uključuje i panel o budućnosti umjetne inteligencije u poslovanju uz sudjelovanje vodećih stručnjaka iz industrije i javnih politika.

Zagrebačka škola ekonomije i managementa jedina je hrvatska institucija uključena u EUonAIR, europsku sveučilišnu alijansu posvećenu razvoju odgovorne umjetne inteligencije u obrazovanju, istraživanju i inovacijama. Ova inicijativa okuplja vodeća europska sveučilišta s ciljem razvoja tehnologije koja služi društvu, jača gospodarstvo i doprinosi održivom razvoju Europe.

