U Zagreb dolaze dva Nobelovca: ZŠEM će ugostiti znanstvenike Johna Martinisa i Joela Mokyra

Za nešto više od dva mjeseca, u ponedjeljak 6. srpnja, Zagreb će biti domaćin jednog od najvažnijih znanstvenih događaja u regiji. Na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa održat će se inauguralni EUonAIR AI Summit, ekskluzivni međunarodni skup koji okuplja vodeće svjetske umove kako bi raspravljali o utjecaju umjetne inteligencije na gospodarstvo i društvo.

Riječ je o događaju koji povezuje poslovni sektor, akademsku zajednicu i donositelje odluka s ciljem razumijevanja transformativne uloge umjetne inteligencije. Velika je vijest i to što će po prvi put u Hrvatskoj, na istom događaju sudjelovati dva dva aktualna Nobelova laureata iz 2025. godine - John Martinis i Joel Mokyr.

Ekonomska povijest

Joel Mokyr dobitnik je Nobelove nagrade za ekonomske znanosti, te jedan od vodećih svjetskih ekonomskih povjesničara i teoretičara tehnološkog razvoja. Profesor je ekonomije i povijesti na Northwestern Universityju te nositelj prestižne titule Robert H. Strotz profesora umjetnosti i znanosti, a djeluje i kao senior profesor na Sveučilištu u Tel Avivu. Specijalizirao se za ekonomsku povijest, tehnološke promjene i demografske procese, a njegovi radovi značajno su oblikovali razumijevanje dugoročnog gospodarskog rasta.

Kvantno računarstvo

John Martinis dobitnik je Nobelove nagrade za fiziku. Jedan je od najutjecajnijih fizičara današnjice i ključna figura u razvoju kvantnog računarstva. Njegov znanstveni rad obilježen je revolucionarnim doprinosima u području supravodljivih kvantnih sustava, posebno u razvoju visokopreciznih kvantnih bitova i arhitektura potrebnih za izgradnju skalabilnih kvantnih računala. Široj javnosti poznat je kao bivši voditelj Googleova tima za kvantni hardver.

Prilika za cijelu zajednicu

Ovim događajem Zagreb i hrvatska akademska zajednica dobivaju iznimno priznanje na globalnoj razini, navode sa ZŠEM-a.

- Dolazak dvojice aktualnih Nobelovih laureata u Zagreb predstavlja povijesni trenutak ne samo za našu instituciju, već i za cijelu Hrvatsku. Ovo je snažna potvrda da ZŠEM i Zagreb postaju relevantna točka na globalnoj karti znanja i inovacija. Ovo je jedinstvena prilika za cijelu zajednicu da iz prve ruke čuju i razgovaraju s ljudima koji oblikuju budućnost tehnologije i ekonomije. Upravo takvi susreti inspiriraju nove generacije lidera i inovatora - kazao je dekan dr.sc. Mato Njavro.

Ključne teme EUonAIR AI Summita bit će utjecaj umjetne inteligencije na poslovanje i organizacije, kvantno računarstvo i tehnološke iskorake budućnosti, inovacije i njihov utjecaj na globalni gospodarski razvoj, odgovorna i društveno usmjerena primjena umjetne inteligencije, te pozicioniranje Europe u globalnoj AI utrci.

Program uključuje i panel o budućnosti umjetne inteligencije u poslovanju uz sudjelovanje vodećih stručnjaka iz industrije i javnih politika.

Zagrebačka škola ekonomije i managementa jedina je hrvatska institucija uključena u EUonAIR, europsku sveučilišnu alijansu posvećenu razvoju odgovorne umjetne inteligencije u obrazovanju, istraživanju i inovacijama. Ova inicijativa okuplja vodeća europska sveučilišta s ciljem razvoja tehnologije koja služi društvu, jača gospodarstvo i doprinosi održivom razvoju Europe.