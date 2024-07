U Zagrebu gorio dio restorana čiji je vlasnik vozio Bartulicu u Ferrariju. Izgorjeli trampolini

Dječji dvorac na napuhavanje i dva trampolina izgorjela su u noći na četvrtak u dvorištu restorana MK By the way u zagrebačkoj Ulici Donje Svetice. Kako doznajemo, nešto poslije 3 sata u noći ljudi koji žive u blizini osjetili su smrad i vidjeli gust crni dim kako dolazi iz smjera parkirališta restorana. Pozvani su vatrogasci, koji su ugasili požar te policija, koja je ostala dežurati do jutra.

Iz PU zagrebačke potvrdili su nam kako su imali dojavu o požaru, a više detalja bit će poznato nakon očevida.

Neslužbeno doznajemo kako se radilo o buktinji u predjelu dvorišta samog restorana, a postoji mogućnost da je možda netko prije tog pokušao provaliti u objekt te namjerno izazvao požar.

Inače, vlasnik tog restorana je Ivko Marić, koji je nedavno ispunjavao medijske stupce nakon što je na dan izbora za EU parlament svojim Ferrarijem vozio novoizabranog EU zastupnika Stephena Bartulicu.

Ima pun policijski dosje, a osuđen je i za pokušaj ubojstva i tešku tjelesnu ozljedu u pokušaju.