U Zagrebu je oboren rekord u potrošačkom 'escape roomu'

Ušao sam u potrošački escape room (soba za bijeg) i nakon pola sata vikao da mi daju kod da otključam vrata i izađem van. Nisam dokučio da trebam vodu iz jednog bokala ulit u drugi tako da iz njega izroni kuglica s kodom koji mi treba za izlazak iz sobe, nasmijao se Igor Vujović, stručnjak za prava potrošača koji je ostao zaključan u potrošačkoj sobi za bijeg.

U okviru kampanja Europske komisije o potrošačkim pravima ova je soba u četvrtak postavljena u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U nju je mogao zalutati svatko, ali samo vješti poznavatelji potrošačkih prava i oni s nešto detektivne vještine, mogao je iz nje izaći. I novinari 24sata okušali su se te u timu još tri djevojke uspjeli smo otključati sobu i pritom oboriti europski rekord kampanje za izlazak i sobe od svega šest minuta koliko nam je bilo dovoljno da odgonetnemo sve zagonetke i pronađemo ključ za izlazak iz sobe.

Kroz ovu interaktivnu i zanimljivu instalaciju, Europska komisija htjela je potaknuti prije svega mlade na promišljanje znaju li i koriste li svoja potrošačka prava. Potrošački escape room već je obišao desetak zemalja u kampanji pod nazivom 'You're Right' ili 'Imaš pravo'. Usmjerena je prema zemljama koje pokazuju najlošiju razinu poznavanja i provođenja prava potrošača. Hrvatska je prema zadnjim pokazateljima Europske unije na zadnjem mjestu u ostvarivanju potrošačkih prava.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Hrvatski potrošači često se osjećaju bespomoćno i tome ne pomaže odluka resornog Ministarstva gospodarstva da prestane financirati potrošačka savjetovališta koji su bili oslonac građanima i besplatno im davali potrošačke savjete te im tako uštedjeli na desetke tisuća kuna jer su im ukazali na prava za koja nisu znali da ih imaju – rekla je europarlamentarka Biljana Borzan koja je i svoj prijašnji mandat obilježila potrošačkim temama. I sama se okušala u igri potrošačke sobe za bjeg u Nacionalnoj sveučilišnoj biblioteci. Ukazujući na loše posljedice ukidanja savjetovališta, rekla je i to da je u svom prošlom mandatu njen ured pomogao riješiti oko 7000 potrošačkih sporova.

- To govori da građani ne znaju kome se trebaju obratiti pa se obrate meni jer vide u medijima da govorim o potrošačkim temama. Velika su mi podrška bili upravo potrošačka savjetovališta, ali otkad ih ministarstvo ne financira i oni ne rade, građani su pomalo izgubljeni - rekla je Biljana Borzan. Potrošački escape room vidi kao zabavan i jednostavan način obraćanja mlađim generacijama koje malo znaju o svojim pravima.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- U nekim zemljam EU i auto se može načiti voziti u školi jer se smatra da se iz škole ne može izaći da se ne znaju neka osnovna znanja koja nam trebaju, a to je i vožnja auta. Prema statistici od prije nekoliko godina, 30 posto građana barem jednom na mjesec kupe nešto preko interneta. No kome se obratiti kada kupovina pođe loše? E to ne znaju, a takve se stvari mogu učiti već u školama – rekla je.

Igor Vujović najavio je da će ova potrošačka kampanja Europske komisije trajati do ožujka i da njome žele potrošače upoznati s pravima pri kupnju na internetu, pa i na to da se roba kupljena preko interneta može bez obrazloženja vratiti trgovcu u roku od 14 dana. Kampanja informira i o pravima potrošača koja se odnose na aranžmane putovanja te o pojedinim pravima u bankarskom sektoru.

