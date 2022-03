U Zagrebu lani rasla potrošnja kokaina u odnosu na 2020.

Analiza otpadnih voda u čak 75 gradova iz 25 zemalja, od Barcelone do Limassola i od Osla do Porta, tijekom jednog tjedna, između ožujka i svibnja 2021. godine, pokazala je kako je Zagreb četvrti grad u Europi po dnevnoj potrošnji kanabisa, 11. po potrošnji kokaina, 12. po potrošnji amfetamina i 14. po dnevnoj potrošnji MDMA-a, odnosno ecstasyja.

- U odnosu na 2020. godinu, lani je zabilježen porast dnevne potrošnje kokaina, a dnevna potrošnja ostalih navedenih droga u hrvatskoj metropoli je u padu - kazao je nakon analize podataka ugledni neuropsihijatar Slavko Sakoman, koji se i u mirovini bavi problematikom zlouporabe droga.

- Za organizirani kriminal, trgovina kokainom apsolutno je najisplativija. Štoviše, prodaja amfetamina i metamfetamina ozbiljno konkurira zaradi na trgovini kokainom i u tome se može tražiti uzrok opisanih trendova. U kojoj je mjeri rad represivnog aparata, osim za kokain, bio efikasniji ili u kojoj je mjeri medijski pritisak na javnost, državu, obitelji..., pridonio smanjenju potrošnje ili je možda i samo izvođenje istraživanja negdje 'falilo', teško je zaključiti - navodi Sakoman.

Iako je potrošnja kanabisa, amfetamina i ecstasyja u padu, ugledni neuropsihijatar napominje kako time ne možemo nikako biti zadovoljni.

- Na rang ljestvici smo u gornjoj trećini po potrošnji droga, uključujući i izuzetno skupi kokain. U odnosu na naš BDP, mi smo na dnu kad su u pitanju prihodi obitelji, a u gornjoj trećini po potrošnji droga - kazao je Sakoman.

Osim što se trebaju dodatno pojačati aktivnosti represivnog aparata kako bi se smanjila dostupnost droga, neuropsihijatar napominje kako je važno da svoj doprinos da i školski sustav te da se marginalizirani preventivni programi počnu aktivnije provoditi jer su djeca i mladi ugroženi.

- Moramo pripremiti djecu i mlade da u situaciji izbora hoće li uzeti drogu ili zapaliti džoint kažu odlučno kako to ne dolazi u obzir. To se postiže odgojem. Samosvjesno i samozaštitno ponašanje izuzetno je važno, a to se postiže programima i tribinama u školama - istaknuo je Sakoman.

Rezultati uporabe droga u 75 gradova u Europi pokazuju porast i širenje većine ispitivanih supstancija, odražavajući problem droga, koji je sveprisutan i složen.