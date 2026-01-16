Obavijesti

U MAKSIMIRU

U Zagrebu 'pao' diler, imao je kokain vrijedan 100.000 eura

Foto: Policija

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policija je osumnjičenog 35-godišnjaka predala pritvorskom nadzorniku i protiv njega podnijela kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu

Policija je u srijedu u zagrebačkom naselju Maksimir uhitila 35-godišnjaka koji je u automobilu imao 4,5 kilograma kokaina vrijednog oko 100 tisuća eura, a prilikom uhićenja je pokušao pobjeći, izvijestilo je Ravnateljstvo policije.

Foto: Policija

Osim toga prijavit će ga i za kaznena djela prisile prema službenoj osobi i oštećenja tuđe stvari, jer je prilikom pokušaja bijega lakše ozlijedio policajca i automobilom oštetio drugo parkirano vozilo.

U policiji kažu da su osumnjičenog zaustavili u automobilu 14. siječnja ove godine na području Maksimira te da je kriminalističkim istraživanjem utvrđeno kako je drogu skrivao, prepakiravao i distribuirao krajnjim konzumentima.

Foto: Policija

Temeljem sudskog naloga policija je pretražila automobil u kojem su pronašli četiri paketa s ukupno preko 4,5 kilograma kokaina. Osim droge, pronašli su i privremeno oduzeli novac te dva mobitela, za koje se pretpostavlja da potječu ili su korišteni za počinjenje kaznenog djela, navode u priopćenju.

