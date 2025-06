U Zagrebu počela Povorka ponosa, stigao i Tomašević

Tomašević: Bitno je da se u Zagrebu svi osjećaju dobrodošlo i ravnopravno

Među okupljenima ispred HNK bio je i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević koji je podsjetio da se Pride u Zagrebu održava još od 2002. godine.

"Bitno je da se u Zagrebu svi osjećaju dobrodošlo i ravnopravno, bez obzira na svoju seksualnu orijentaciju", rekao je Tomašević te dodao da su danas na Prideu kao predstavnici gradske vlasti, a podršku su tom događaju, kaže, pružali i ranije.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Zagreb je, naglasio je, uvijek bio otvoren grad gdje se želi da se svi osjećaju ravnopravno, bez obzira na seksualnu orijentaciju, rasnu, vjersku ili etničku pripadnost. Tomašević je najavio i da će Grad Zagreb implementirati Akcijski plan usvojen lani, a koji uključuje zdravstvene i socijalne usluge. Na pitanje novinara može li se što učiniti po pitanju darivanja krvi gej muškraca, odgovorio je da je za to nadležan Zavod za transfuziju, a ne Grad Zagreb.

Zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlaet također je u povorci koja ide prema Ribnjaku. "Ovdje ja značajan broj ljudi i mislim da će povorka biti sasvim lijepo posjećena. Što se tiče Pridea, Grad Zagreb to podržava jer su to teško stečena prava koja treba čuvati", rekao je. Dodao je da se s time u vezi često čuje i pitanje 'Čemu povorka kad oni imaju svoja prava?', no ta prava su, kaže, teško stečena i jako fragilna. "Šovinizam uvijek čeka u prikrajku da ta prava obezvrijedi, i zato se pojavljujemo tu i figuriramo kao suorganizatori", naveo je Korlaet.

Nakon prosvjeda na Ribnjaku slijedi zabavni dio programa, uz nastupe bendova i drag izvođača.