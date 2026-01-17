U Zagrebu preminuo beskućnik Hrvoje Gospočić: 'Meni je brat onaj tko je ostao bez svega...'

U četvrtak, 15. siječnja u Zagrebu je umro Hrvoje Gospočić, bivši novinar, fotograf, snimatelj i performer. Živio je kao beskućnik.

Već kao tinejdžer pokušao je otići u ratom zahvaćeni Afganistan, no put je završio u Istanbulu, gdje je opljačkan i prisiljen vratiti se kući. Ubrzo nakon toga, s nepunih 18 godina, snimao je sjevernoirske teroriste u tada duboko podijeljenoj Irskoj.

Gospočić je radio kao novinar i fotograf. Radio je na Radiju 101, gdje je emitirao tada zabranjene sadržaje stranih medija, a kasnije i za OTV, HTV i Vjesnik. Tijekom rata dvaput je bio u životnoj opasnosti, a njegove fotografije objavljivane su na naslovnicama brojnih tiskovina.

Zagreb: Bivši novinar, danas beskućnik, Hrvoje Gospočić | Foto: Marin Tironi/PIXSELL

Nakon devedesetih imao je financijske i zdravstvene probleme te je ostao bez stana. Posljednjih godina živio je u napuštenim objektima u Zagrebu, uključujući napuštenu zgradu stare zagrebačke banke u centru grada te zapuštenu kuću u Savskoj ulici gdje je na pročelju bio natpis “Budi čovjek”, u kojoj je skupljao predmete s idejom da jednog dana otvori muzej.

Hrvoje je za sebe pričao da je 'zagorec 21. stoljeća' te da je jedan od primjera da "danas imaš sve, a sutra nemaš ništa". U napuštenim prostorima živio je bez osnovnih uvjeta, bez stalnog pristupa vodi, struji i grijanju. Hranu je uglavnom nabavljao u pučkim kuhinjama.

- Zimi spavam u podrumu gdje su sefovi, a kad je toplije u direktorskom uredu i gledam u zvijezde - ispričao nam je ranije.

Gospočić je ispričao i kako je putovao i radio kao freelance novinar za više medija, među kojima i za Vjesnik, te je govorio da bi o napuštenoj zgradi u kojoj je živio snimio dokumentarni film, kao i reality o beskućnicima.

- Izvršio sam atentat vodenim pištoljem na Milana Bandića jer je bio naporan. Zamislite, on je tako dugo pričao da sam ja stigao do dućana kupiti plastični pištolj, napuniti ga vodom i vratiti se - smijao se tada.

Bio je aktivan na društvenim mrežama, gdje je objavljivao fotografije i snimke, te je sudjelovao u nekoliko umjetničkih i performativnih projekata. O njemu je snimljen kratki dokumentarni film Ivana Mihaljevića.

- Ja nisam beskućnik, ja sam disident opljačkan od Bandićeve bande. Meni Hrvat koji ima deset stanova nikad neće biti brat, meni je brat onaj tko je ostao bez svega - govorio je prkosno.

Ispraćaj Hrvoja Gospočića održat će se u srijedu, 21. siječnja 2026. u 10.10 sati s Ispraćajnog trga na krematoriju.