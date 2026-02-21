U Zagrebu prosvjed protiv megafarme i klaonice pilića: Došli kod ministra Vlajčića

Obavijesti

IZLAZE NA ULICE

Zagreb: Prosvjednici protiv sisačke farme pilića kod ministra Davida Vlajčića | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva poručuju kako ministar nije odbio dijalog s investitorom, nego je 'odbijen format parcijalnog sastanka u ovoj fazi postupka'

U Zagrebu je u subotu prosvjed protiv gradnje velikih farmi i klaonica pilića u Sisačko-moslavačkoj županiji. Prosvjed počinje u 10 sati na Trgu kralja Tomislava. Kako su najavili, prosvjedna povorka krenut će prema Zrinjevcu gdje se kod Glazbenog paviljona očekuje središnji dio skupa i govori organizatora. 

Prosvjednici protiv sisačke farme pilića prvo su došli kod ministra poljoprivrede Davida Vlajčića. Među njima su i Luka Oman, predsjednik udruge Prijatelji životinja i Enes Ćerimagić, pravnik Zelene akcije. 

Zagreb: Prosvjednici protiv sisačke farme pilića kod ministra Davida Vlajčića | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Premium Chicken Company, koji u okolici Siska razvija projekt peradarskih farmi vrijedan više od 600 milijuna eura, oko čega se ovih dana lome koplja između investitora, lokalne zajednice i nevladinih udruga, jučer se oglasila priopćenjem.

Oni tvrde da je ministar Vlajčić odbio službeni sastanak s investitorima projekta, dok je istovremeno odlučio primiti predstavnike udruge Zelena akcija neposredno prije najavljenog subotnjeg prosvjeda. Smatraju kako Vlajčić time šalje poruku da su investitori manje poželjni sugovornici od skupina koje se protive investiciji. 

Zagreb: Prosvjednici protiv sisačke farme pilića kod ministra Davida Vlajčića | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva poručuju kako ministar nije odbio dijalog s investitorom, nego je "odbijen format parcijalnog sastanka u ovoj fazi postupka".

"Budući da predstavnici udruga i građanskih inicijativa koje organiziraju prosvjed nikad predstavnicima Ministarstva nisu iskazali namjeru da se bilo što vezano uz predmetnu investiciju drži podalje od očiju javnosti, Ministarstvo ovim putem poziva investitora da se pridruži sastanku u subotu u 8:30 sati u zgradi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva i slobodno pred prosvjednicima još jednom iznese svoje argumente", stoji u odgovoru Ministarstva.

