Više od 50 maskiranih tipova stiglo na Dane srpske kulture u Zagrebu! Zaustavila ih policija

U petak u 19 sati, u Srpskom kulturnom centru, izložbom "Efemeris - legat" Dejana Medakovića, otvoreni su Dani srpske kulture u Zagrebu. Nakon nemilih događaja u Splitu, gdje su maskirani huligani prekinuli program manifestacije, osiguravati lokaciju je stigao velik broj pripadnika policije.

Maskirani muškarci otpjevali svoje ispred Srpskog kulturnog centra i razišli se nakon dolaska interventnih policajaca

I srećom da je. Jer je stigla i poveća skupina maskiranih muškaraca u crnome. Skandirali su "Hrvatska, nezavisna država", čuli su se povici ZDS, psovke... Kako javlja Index, jedan od maskiranih huligana pljunuo je njihovu fotoreporterku...

Kako javljaju naši reporteri s terena, više desetaka maskiranih muškaraca nalazilo se u ulicama oko Srpskog kulturnog centra. Njih između 50 i 100. Okupili su se ispred lokacije održavanja izložbe, no tamo je već bila interventna policija. Pjevali su i otišli zbog policije koje je čuvala ulaz u prostorije..

- Posvuda su. Ima ih duž ulice. Na terenu su i jake snage policije - javili su ranije reporteri 24sata s terena.

Dok je na ulici trajao kaos, unutra je započeo program...

- Ima puno razloga zbog kojih smo uznemireni i zabrinuti ovih dana, ali pozivam vas da to ostavite po strani. Kada vidite izložbu, bit će vam jasno zašto. Vjerujem da će i Zagrepčani uživati u izložbi, poručio je Milorad Pupovac na otvaranju...