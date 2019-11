U Zagrebu se smeće gomila, a odvoz će biti i tri puta skuplji!

Odluka je puštena u javnu raspravu, a nema nikakve sumnje da će izazvati nezadovoljstvo Zagrepčana. Sukladno novoj Vladinoj uredbi, Zagreb i njegova tvrtka su odlukom odredili fiksnu cijenu koju će građani plaćati bez obzira na to koliko otpada imali i koliko ga puta zagrebačka Čistoća odvozila.

Taj fiksni dio cijene iznosi za kućanstva čak 68,57 kuna (s uračunatim PDV-om). To znači da bez obzira na to živi li netko u stanu od 25 kvadrata ili u kući od 250 kvadrata, mjesečno mora platiti minimalno 68,57 kuna. Varijabilni dio je dodatno plaćanje zavisno o tjednom pražnjenju broja spremnika za otpad. Dosad je to gotovo u cijelom gradu dva puta tjedno. U odluci nema cijene varijabilnog dijela, nego će ona biti donesena naknadno. Ali prvi izračuni kažu da bi varijabilni dio u slučaju usvajanja fiksnog dijela od 68,57 kuna iznosio u prosjeku dodatne 42 kune. Kad se to zbroji, dolazimo do prosječne cijene odvoza otpada od 110,50 kuna mjesečno.

Sad, primjerice, građanin u stambenoj zgradi za stan od 40 četvornih metara plaća 36,25 kuna mjesečno. Prosječna cijena je dakle tri puta viša od one koju je dosad plaćao. Definitivno će poskupljenje osjetiti najviše oni u malim stanovima i samci, dok će onima u kućama poskupljenje biti manje.

Iako smo pitali i Zagrebački holding i Grad Zagreb za obrazloženje ovoga povećanja, nismo ga dobili, nego smo samo neslužbeno saznali da se na povećanje ide kako bi se pokrili veći troškovi odvoza otpada, nabave novih kanti i ostale opreme. Čistoća će sa sadašnjim cijenama navodno završiti u gubitku od 60-ak milijuna kuna, a i prošle godine su bili u gubitku.

Što se tiče sedam kategorija koje nisu kućanstva, a radi se od ustanova, preko obrtnika ili iznajmljivača apartmana pa do noćnih klubova, mjesečni fiksni dio će biti od najnižih 85 kuna za obrtnike ili javne urede do 188 kuna za hotel ili hostel. Podjela na sedam kategorija, koju je propisala Vlada za cijelu Hrvatsku, izazvala je val nezadovoljstva jer, primjerice, mali obiteljski hotel plaća istu naknadu kao i onaj od 400 soba. Naravno, na to treba dodati zasad nepoznati varijabilni dio. Ovu odluku nakon javne rasprave treba usvojiti zagrebačka Skupština.

