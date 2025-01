Naguravali se prosvjednici i molitelji u Zagrebu? Policija: Mi nismo dobili nikakvu prijavu

Kao i svake prve subote u mjesecu na trgovima diljem Hrvatske okupljaju se molitelji, no dok su protekle subote prolazile bez incidenata, jutros je morala intervenirati policija u Zagrebu, piše Večernji. Kako im je ispričao čitatelj, došlo je do naguravanja i tučnjave, pa je morala intervenirati policija. Navodno je dio prosvjednika završio u krugu molitelja i tu je došlo do naguravanja.

Iz zagrebačke policije su rekli pak da nije bilo sukoba i intervencije.

Kako se moglo čuti u prijenosu s trga, voditelj molitve na kraju okupljanja je moliteljima poručio: 'Ne dajte nikakve izjave medijima, naša najbolja izjava je molitva i pjesma. Ne ulazite u rasprave s prosvjednicima, to rješava policija'. Okupljanje su završili božićnim pjesmama.

Zadar: Molitelji ispred katedrale sv. Stošije | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Okupljanje u Zadru prošlo je bez incidenata ispred katedrale sv. Stošije.

Sibenik: Molitelji krunice sveke prve subote na gardskom trgu | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Molitelji su se okupili i u Šibeniku.