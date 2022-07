U Zagrebu sljedećih dana nova prekoračenja koncentracije ozona. Grad objavio upute

U ljetnim mjesecima, u uvjetima visokih temperatura zraka i visokog UV indeksa dolazi do učestalih fotokemijskih reakcija čiji je rezultat pojačano stvaranje prizemnog ozona (O3) što utječe na porast njegovih satnih koncentracija u okolnom zraku i time na kvalitetu zraka.

Tako je prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji upravlja radom državne mreže mjernih postaja za praćenje kvalitete zraka na području Grada Zagreba, na mjernoj postaji Zagreb-3 zabilježeno prekoračenje praga obavješćivanja za prizemni ozon (koncentracija od 180 µg/m3) u petak 1. srpnja 2022. u trajanju od 12:00 do 14:00 sati, u subotu 2. srpnja u trajanju od 15:00 do 20:00 i u nedjelju u trajanju od 10:00 do 17:00 i od 19:00 do 20:00 sati.

Do prekoračenja praga došlo je jedino na mjernoj postaji Zagreb-3, dok su na svim ostalim mjernim postajama za trajno praćenje kvalitete zraka satne vrijednosti prizemnog ozona bile niže od 180 µg/m3.

S obzirom na trenutnu meteorološku situaciju i vremensku prognozu, u narednim danima u uvjetima pogodnim za stvaranje prizemnog ozona moguća su nova dnevna prekoračenja u trajanju od nekoliko sati o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni.

U tom slučaju molimo da slijedite upute tijela za javno zdravstvo Grada Zagreba i OVDJE te mjere zaštite zdravlja ljudi i okoliša koje se poduzimaju prilikom pojave prekoračenja praga obavješćivanja i praga upozorenja.

