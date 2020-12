Na pitanje novinara, hoće li se on kandidirati za gradonačelnika Zagreba, Škoro kaže da će nakon današnjeg osnivanja podružnice Grada Zagreba u vrlo demokratskom procesu doći do kandidata. Kaže da su oko njega vrlo dragi i poznati ljudi, od Zorice Gregurić, pa do njihove povjerenice za grad Zagreb Ljiljane Vuletić, pa do Slavena Dobrovića i Stephena Nikole Bartulice.

"Mi imamo vrlo kvalitetnih ljudi i u gradu Zagrebu, Osijeku, Vukovaru.... Imamo u puno gradova. I u jednoj demokratskoj proceduri članstvo će odlučiti o tome tko će biti najbolji kandidat", kaže Škoro.

O tome je li logično da predsjednik stranačke podružnice bude i kandidat za gradonačelnika, kaže da živimo u političkom sustavu u kojemu je sve logično i nelogično.

I ja sam bio jedna od "HDZ-ovih "krivina" u Osijeku

"Meni su rekli da je nelogično da se ja kao predsjednik stranke kandidiram uopće za mjesto predsjednika podružnice Grada Zagreba, međutim ja spadam u red onih ljudi koji smatraju da nije normalno da ljudi koji žive u određenom kraju, bez obzira kakvu funkciju obnašali, nisu u kontaktu sa svojim članstvom. Puno se puta do sada dogodilo da se čelni čovjek stranke odnarodi. Mi želimo ostati u kontaktu s bazom", kaže Škoro.

Smatra i da čelni ljudi trebaju biti u stanju preuzeti funkciju ako nemaju kvalitetnijeg kandidata. Rekao je da HDZ u Osijeku nema kvalitetnog kandidata i onda uvijek izvodi nekakve krivine, pa je, kaže, svojevremeno i on bio jedan od tih krivina.

U Mostu "očito idu na vodu Bandiću"

Na pitanje kako DP, ako još nema kandidata za gradonačelnika Zagreba, namjerava pobijediti aktualnog gradonačelnika Milana Bandića, Škoro kaže da je iz Bandićeve najave kako želi u demokratskom procesu što više kandidata, očito da mu odgovara da se "priča razvodni" i da uđe u drugi krug. Kaže i da treba vidjeti tko to slijedi.

Ističe da bi u DP-u voljeli da ujedinjeni zajedno sa svim drugim opcijama koje nisu HDZ, SDP, koje nisu taj duopol, koje nisu "ustvari pripadnici vladajuće klike koja Zagreb vodi definitivno u jednom krivom smjeru", istaknu nekog svog kandidata.

Ali, napominje da kad su najavili osnivanje svoje podružnice za Zagreb, Most je već sinoć istaknuo svog kandidata. Kaže da bez obzira koliko su im pružali ruku, u Mostu "očito idu na vodu Bandiću" i činjenici da bude puno kandidata, da se stvori jedna kakofonija, da se obezvrijedi to sve skupa.

Škoro kaže da će stoga u DP-u sačekati, tražit će najbolje moguće rješenje i onda će ga ponuditi javnosti.

Spremni i za nestranačkog kandidata

Potvrdno je odgovorio na pitanje znači li to da bi DP bio spreman podržati nekog drugog, izvanstranačkog kandidata za gradonačelnika Zagreba.

"Mislim da smo mi pokazali na parlamentarnim izborima da ne robujemo i ne bolujemo od činjenice da moramo biti najvažniji. Nemojte zaboraviti da su Suverenisti na našoj listi. iako im se nije predviđao ne znam kakav rezultat, ostvarili četiri saborska mandata. Imali smo i dogovor gotovo postignut s Mostom, međutim, Most je tražio ekskluzivitet. Ekskluzivitet nije dobar, ekskluzivitet što znači da oni odrede nešto, a mi to prihvatimo. Mi smo tražili zajedničke liste i sjedanje za stol pa se dogovorimo tko je najbolje rješenje", kaže Škoro.

Prije bi podržao Raspudića nego Troskota

Škoro je izjavio da u Mostu postoje kvalitetniji kandidati nego što je Zvonimir Troskot kojega su Mostovci izbrali jučer u, kako je rekao, "jednoj brzopoteznoj šahovskoj partiji". Žao mu je, kaže, što su time dovedeni pred svršeni čin, te dodaje da bi osobno "daleko prije" podržao Ninu Raspudića jer misli da bi on bio bolji kandidat koji bi se kvalitetnije suprotstavio Bandiću i "onome što se sprema oko njega".

Za Troskota kaže da je vrhunski intelektualac, čak i poznanik i često ga viđa na misi, međutim misli da se ne može suprotstaviti Bandiću dovoljno sa stavom.

Škoro kaže i da mu je degutantno i neprihvatljivo kada se bilo čija politička karijera ili ambicija, a posebice u Zagrebu, gradi na imenu i prezimenu aktualnog gradonačelnika Bandića koji vlada gradom 20 godina.

"Valja provjetriti cijelu Hrvatsku jer nama su na pluća, na kičmu, na sve nas legle određene političke opcije koje imaju vrlo loše rezultate. Nitko od stanovnika u gradu Zagrebu ne može kazati da je neizmjerno zadovoljan načinom na koji se vodi grad zbog toga što jednostavno nema liste prioriteta", rekao je. Smatra da smo u Zagrebu tu gdje jesmo zbog toga što se vodi to sve skupa na jedan malo neprimjeren, "rodjački način".