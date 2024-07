U Zagrebu su uhitili serijskog varalicu! Prevario 46 ljudi za 95 tisuća eura. Žrtva je i dijete (2)

Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad muškarcem (37) zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela „Nedozvoljena uporaba osobnih podataka“, „Prijevara“ i „Krivotvorenje isprave“, javlja Policijska uprava zagrebačka.

Kako navode, sumnja se da je osumnjičeni u razdoblju od 16. veljače 2023. do 31. svibnja 2024. godine u cilju stjecanja nepripadne materijalne koristi počinio ukupno 273 kaznena djela od čega 227 kaznenih djela na području Policijske uprave zagrebačke te 46 kaznenih djela na području još 4 policijskih uprava i to vukovarsko-srijemske, splitsko-dalmatinske, zadarske i varaždinske na štetu 46 fizičkih osoba od čega 45 muških osoba starosti između dvije i 87 godina i jedne 25-godišnje žene te pet pravnih osoba od čega tri mobilna operatera i dvije banke.



- Provedenim kriminalističkim istraživanjem, sumnja se da je osumnjičeni muškarac počinio više desetaka kaznenih djela nedozvoljene uporabe osobnih podataka, više desetaka kaznenih djela prijevare te više desetaka kaznenih djela krivotvorenja isprave tako što je na u ovom trenutku na još za sada neutvrđen način prikupio osobne podatke ukupno 46 fizičkih osoba i to njihova imena i prezimena, datume rođenja, osobne identifikacijske brojeve kao i brojeve osobnih iskaznica - kažu iz policije.





Dodaju da se sumnja da je na štetu fizičkih i pravnih osoba, osobne podatke fizičkih osoba koristio za sklapanje pretplatničkih ugovora i u postupku izdavanja bankovnih kartica na način da je u tim postupcima prilagao krivotvorene obrasce o isplaćenim plaćama i preslike krivotvorenih osobnih iskaznica uz to se i lažno predstavljajući kao zaposlenik oštećenih pravnih osoba.



Na takav je način pribavio više desetaka mobilnih uređaja i SIM kartica koje je sam podizao u poslovnicama pošte tako što je prilikom preuzimanja istih krivotvorio potpise oštećenih fizičkih osoba ili su mu dostavljeni kurirskom službom na adresu stanovanja.



Također je pribavio više bankovnih kartica koje je u više navrata zlouporabio na prodajnim mjestima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Zagrebački su policajci u srijedu, 24. srpnja u domu i drugim prostorijama na području Trešnjevke kojima se koristi osumnjičeni obavljenom pretragom pronašli mobilne uređaje, kutije mobitela, prijenosno računalo, SIM kartice, zahtjeve za sklapanje pretplatničkih ugovora te račune s ispisima za koje se sumnja da potječu iz navedenih kaznenih djela.



Materijalna šteta počinjena ovim kaznenim djelima iznosi oko 95.468 eura.



Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je u zakonskom roku, predan pritvorskom nadzorniku dok je kaznena prijava podnesena Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.