Obavijesti

News

Komentari 2
UCJENJIVAO JU JE

U Zagrebu upoznao ženu online pa prijetio da će objaviti eksplicitnu snimku. Uhićen je

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
U Zagrebu upoznao ženu online pa prijetio da će objaviti eksplicitnu snimku. Uhićen je
Foto: AI
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Lovio je preko aplikacije, pa ucjenom iznudio 2700 eura: 40-godišnjak prijetio objavom eksplicitne snimke

Zagrebačka policija prijavila je 40-godišnjaka koji je od 39-godišnjakinje iznudio 2700 eura, nakon što je s njom stupio u kontakt preko aplikacije za upoznavanje i potom zaprijetio da će objaviti snimku eksplicitnog sadržaja, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka (PUZ).

Sumnja se da je 40-godišnjak od 22. do 30. rujna, u namjeri da se imovinski okoristi, stupio u kontakt s 39-godišnjakinjom te se s njom našao na području Maksimira i odmah nakon zajedničkog druženja zaprijetio objavljivanjem eksplicitne snimke ukoliko mu ne uplati novac na račun. U narednih tjedan dana 40-godišnjak joj je učestalo sa svog mobitela slao prijeteće poruke te je oštećena iz straha da osumnjičeni ne objavi navedenu snimku na internetu u nekoliko navrata uplatila novac dok su te prijetnje kod nje izazvale osjećaj uznemirenosti i straha pa se ispravno obratila policiji. 

Osumnjičeni je istog dana uhićen te priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje, kažu u policiji. Dodaju da je osumnjičeni, nakon dovršenog istraživanja, u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće dostavljeno Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Šinceki su ključeve silosa dobili 2019. godine. HBOR: Nismo dali dozvolu za skladištenje otpada
OTPAD U GOSPIĆU

Šinceki su ključeve silosa dobili 2019. godine. HBOR: Nismo dali dozvolu za skladištenje otpada

SOA je imala informacije o otpadu 2022. godine i tad obavijestila policiju i USKOK. HBOR Šincekima nije dao suglasnost da tamo skladište otpad, a crvena lampica se trebala upaliti Državnom inspektoratu i komunalcu
IMAMO IZRAČUNE Uskoro stiže 13. mirovina! Evo koliko biste mogli dobiti po godini staža
DOBRE VIJESTI

IMAMO IZRAČUNE Uskoro stiže 13. mirovina! Evo koliko biste mogli dobiti po godini staža

Vlada će za tjedan dana donijeti službenu odluku o godišnjem dodatku na mirovinu. Umirovljenicima će biti isplaćen iznos umnožen s godinama staža. Za dodatak nije potrebno podnositi zahtjev
Iz sindikata za 24sata otkrivaju kolike su plaće u policiji: 'Svaki dan se izlažu opasnostima'
POGLEDAJTE CIFRE

Iz sindikata za 24sata otkrivaju kolike su plaće u policiji: 'Svaki dan se izlažu opasnostima'

Primjerice, za policijskog službenika granične policije s 20 godina staža u Zagrebu posljednje povećanje znači 11,17 eura veću neto plaću - kažu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026