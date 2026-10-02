U Zagrebu upoznao ženu online pa prijetio da će objaviti eksplicitnu snimku. Uhićen je

Zagrebačka policija prijavila je 40-godišnjaka koji je od 39-godišnjakinje iznudio 2700 eura, nakon što je s njom stupio u kontakt preko aplikacije za upoznavanje i potom zaprijetio da će objaviti snimku eksplicitnog sadržaja, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka (PUZ).

Sumnja se da je 40-godišnjak od 22. do 30. rujna, u namjeri da se imovinski okoristi, stupio u kontakt s 39-godišnjakinjom te se s njom našao na području Maksimira i odmah nakon zajedničkog druženja zaprijetio objavljivanjem eksplicitne snimke ukoliko mu ne uplati novac na račun. U narednih tjedan dana 40-godišnjak joj je učestalo sa svog mobitela slao prijeteće poruke te je oštećena iz straha da osumnjičeni ne objavi navedenu snimku na internetu u nekoliko navrata uplatila novac dok su te prijetnje kod nje izazvale osjećaj uznemirenosti i straha pa se ispravno obratila policiji.

Osumnjičeni je istog dana uhićen te priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje, kažu u policiji. Dodaju da je osumnjičeni, nakon dovršenog istraživanja, u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće dostavljeno Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.