U Zagrebu za vikend blokade i gužve: Pripremite živce, evo gdje će biti obilazni pravci

U subotu i nedjelju, 25. i 26. ožujka 2023. godine u organizaciji Zagrebačkog atletskog saveza, održat će se atletske utrke i to u subotu, 25. ožujka 2023. godine na 5 km dok će se u nedjelju, 26. ožujka 2023. godine održati utrka na 21 km na prometnicama u gradu Zagrebu pod nazivom «8. ZAGREB 21 - 8. zagrebački proljetni polumaraton>>.

Zagrebačka policija objavila je priopćenje za građane o regulacijama prometa tijekom utrka. Priopćenje prenosimo u nastavku.

U subotu, 25. ožujka 2023. godine trasa atletske utrke na 5 km je:



START: Ulica Hrvatske bratske zajednice (zapadni kolnik kod „Nacionalne i sveučilišne knjižnice“) u smjeru sjevera prema Ulici grada Vukovara (suprotan smjer) - skretanje desno preko nogostupa i desno na istočni kolnik Hrvatske bratske zajednice (suprotan smjer) - istočni kolnik Hrvatske bratske zajednice - Avenija Većeslava Holjevca - preko Mosta slobode (smjer jug) do Antallove - skretanje desno u Antallovu - prilazna cesta ispod Mosta slobode prema raskrižju D. Tomljanovića i Avenije Većeslava Holjevca (istočni kolnik) - Av. V. Holjevca smjer sjever (istočni kolnik) - Most slobode - Ulica Hrvatske bratske zajednice (istočni kolnik) - okret po južnom nogostupu kod Ulice grada Vukovara - Ulica Hrvatske bratske zajednice smjer jug (zapadni kolnik) do CILJA: (ispred „Nacionalne i sveučilišne knjižnice“ ujedno gdje je bio i start).



Slijedom navedenog, u subotu, 25. ožujka 2023. godine od 18.30 do 19.30 sati, radi osiguranja navedene atletske utrke uspostavit će se privremena regulacija prometa kojom je predviđena potpuna zabrana prometa za sva vozila Ulicom Hrvatske bratske zajednice i Avenije Većeslava Holjevca (zapadni i istočni kolnik) od raskrižja s Ulicom grada Vukovara do Avenije Dubrovnik.

Foto: PU Zagrebacka

U nedjelju, 26. ožujka 2023. godine trasa polumaratona (dva kruga - 21 km) je:



START: Ulica Hrvatske bratske zajednice (zapadni kolnik kod „Nacionalne i sveučilišne knjižnice“ u smjeru sjevera prema Ulici Grada Vukovara (suprotan smjer) - Ulica Grada Vukovara (južni kolnik, suprotan smjer) - Savska cesta (smjer jug) - Ulica Prisavlje (južni kolnik) - Paromlinska ulica - Slavonska avenija (južni prilazni kolnik na Ulicu Hrvatske bratske zajednice skretanje desno prema Mostu slobodu - Most slobode smjer jug - Avenija Većeslava Holjevca (zapadni kolnik) do prilazne ceste na parking iza zgrade „INA“ skretanje desno na prilaznu cestu uz istočnu stranu „Zagrebačkog velesajma“ - ravno do istočnog ulaza u „Zagrebački velesajam“ - prilaznom cestom sve do Avenije Dubrovnik - krajnjim desnim trakom Avenije Dubrovnik - južnom pristupnom cestom prema zapadu sve do Cimermanove - desno u Cimermanovu - Cimermanovom sve do Antallove - desno u Antallovu - Antallovom sve do skretanja lijevo u Tomljanovićevu (prometni krak koji vodi ispod mosta prema „Bundeku“ - Tomljanovićevom (prilaz ispod mosta do nasipa - uz nasip pred kraj ceste skretanje desno prema Tomljanovićevoj) - skretanje desno u Tomljanovićevu - Tomljanovićevom sve do SR Njemačke - istočnim kolnikom SR Njemačke do sredine ulice gdje je polukružno okretanje i povratak zapadnim kolnikom SR Njemačke do Tomljanovićeve - skretanje lijevo u Tomljanovićevu - Tomljanovićeva sve do Avenije Većeslava Holjevca - skretanje desno na Aveniju Većeslava Holjevca te istočnim kolnikom Avenije Većeslava Holjevca preko Mosta Slobode - Most Slobode smjer sjever - Ulica Hrvatske bratske zajednice (istočni kolnik) - okret po južnom nogostupu Ulice Grada Vukovara - Ulica Hrvatske bratske zajednice smjer jug (zapadni kolnik) do STARTA - još jedan isti krug s CILJEM na mjestu STARTA - trasa: zapadni kolnik Ulice Hrvatske bratske zajednice preko Mosta Slobode - zapadni kolnik Avenije Većeslava Holjevca do Avenije Dubrovnik - skretanje lijevo preko nogostupa prema istočnom kolniku Avenije Većeslava Holjevca - istočnim kolnikom Avenije Većeslava Holjevca i povratak prema Mostu Slobodu - istočnim kolnikom Hrvatske bratske zajednice prema Ulici Grada Vukovara - skretanje lijevo preko nogostupa prema zapadnom kolniku Hrvatske bratske zajednice - CILJ: Hrvatske bratske zajednice ispred „Nacionalne i sveučilišne knjižnice“.

Foto: PU Zagrebacka





Slijedom navedenog, u nedjelju, 26. ožujka 2023. godine radi osiguranja atletske utrke uspostavit će se privremena regulacija prometa kojom je predviđena potpuna zabrana prometa za sva vozila i to;



- od 5.30 do 8.30 sati zapadnim kolnikom Hrvatske bratske zajednice od raskrižja s Ulicom Grada Vukovara do Slavonske avenije - za potrebe postavljanja pozornice (start i cilj) uz propuštanje autobusa „ZET-a“;



- od 8.30 do 11.30 sati Ulicom Hrvatske bratske zajednice i Mostom slobode (oba smjera), Avenijom Većeslava Holjevca (od Mosta Slobode do Avenije Dubrovnik), Antallovom ulicom, Cimermanovom ulicom od Antallove do starog Savskog mosta te Ulicom D. Tomljanovića Gavrana (od SR Njemačke do Av. V. Holjevca).



Alternativni pravci na kojima neće biti ograničenja u prometu u pravcu jug - sjever i obratno su:



-Avenija Dubrovnik - Most mladosti - Držićeva avenija,

-Avenija Dubrovnik - Jadranski most - Selska cesta - Ilica.



Alternativni pravci na kojima neće biti ograničenja u prometu u pravcu istok - zapad i obratno su:



-Slavonska avenija - Zagrebačka avenija - Ljubljanska avenija

-Avenija Dubrovnik od rotora Remetinec do rotora Zapruđe



NAPOMENA: Nakon starta utrke u nedjelju, 26. ožujka 2023. godine u 9 sati te prilikom prolaska trkača Vukovarskom i Savskom cestom za vrijeme zabrane prometa u trajanju od najduže 30 minuta, alternativni pravci su kolnikom Avenije Dubrovnik (istok - zapad) i „zeleni valovi“ smjerovi istok i zapad.

Pozivamo građane na razumijevanje i strpljenje te da poštuju upute policijskih službenika i redara i privremeno postavljenu prometnu signalizaciju - priopćili su iz PU zagrebačke.

