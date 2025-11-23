U Ženevi traje sastanak o mirovnom planu. Zelenski: Krvoproliće se mora zaustaviti

TRUMPOV PLAN

Pregovori o mirovnom planu američkog predsjednika Donalda Trumpa o Ukrajini započeli su u Ženevi, rekao je glavni pregovarač ukrajinske vlade Andrij Jermak u švicarskom gradu u nedjelju.

Započeli su sastanci s predstavnicima europskih saveznika, Njemačke, Britanije i Francuske, objavio je na Telegramu Jermak, koji predvodi deveteročlano izaslanstvo koje je imenovao predsjednik Volodimir Zelenskij.

Sljedeći korak su razgovori s američkim izaslanstvom.

"Zauzimamo iznimno konstruktivan stav", rekao je Jermak, čelnik Zelenskijeva ureda. Dodao je da je niz sastanaka planiran u raznim formatima.

"Nastavljamo raditi zajedno prema postizanju trajnog i pravednog mira za Ukrajinu", rekao je.

Zelenskij je rekao da nastoji iznaći alternativne prijedloge.

Nakon što su pregovori počeli, rekao je da timovi iz Ukrajine, SAD-a i Europe blisko surađuju i rade na koracima da okončaju rat.

"Krvoproliće mora biti zaustavljeno, i moramo se pobrinuti da se rat više nikad ne rasplamsa", rekao je Zelenskij.

"Čekam rezultate današnjih pregovora i nadam se da će svi sudionici biti konstruktivni. Svi trebamo pozitivan ishod", rekao je Zelenskij u objavi na društvenim mrežama.

Ukrajina se uz pomoć Zapada bori protiv ruske agresije gotovo četiri godine.

Trumpov plan u 28 točaka traži od Ukrajine velike ustupke, a Zelenskij je dao naslutiti da njegova vlada planira predložiti alternative.