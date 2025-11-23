Visoki dužnosnici Sjedinjenih Država, Ukrajine i savjetnici za nacionalnu sigurnost Francuske, Britanije i Njemačke razgovarat će u nedjelju u Ženevi o nacrtu američkog plana o okončanju rata u Ukrajini
U Ženevi traje sastanak o mirovnom planu. Zelenski: Krvoproliće se mora zaustaviti
Pregovori o mirovnom planu američkog predsjednika Donalda Trumpa o Ukrajini započeli su u Ženevi, rekao je glavni pregovarač ukrajinske vlade Andrij Jermak u švicarskom gradu u nedjelju.
Započeli su sastanci s predstavnicima europskih saveznika, Njemačke, Britanije i Francuske, objavio je na Telegramu Jermak, koji predvodi deveteročlano izaslanstvo koje je imenovao predsjednik Volodimir Zelenskij.
Sljedeći korak su razgovori s američkim izaslanstvom.
"Zauzimamo iznimno konstruktivan stav", rekao je Jermak, čelnik Zelenskijeva ureda. Dodao je da je niz sastanaka planiran u raznim formatima.
"Nastavljamo raditi zajedno prema postizanju trajnog i pravednog mira za Ukrajinu", rekao je.
Zelenskij je rekao da nastoji iznaći alternativne prijedloge.
Nakon što su pregovori počeli, rekao je da timovi iz Ukrajine, SAD-a i Europe blisko surađuju i rade na koracima da okončaju rat.
"Krvoproliće mora biti zaustavljeno, i moramo se pobrinuti da se rat više nikad ne rasplamsa", rekao je Zelenskij.
"Čekam rezultate današnjih pregovora i nadam se da će svi sudionici biti konstruktivni. Svi trebamo pozitivan ishod", rekao je Zelenskij u objavi na društvenim mrežama.
Ukrajina se uz pomoć Zapada bori protiv ruske agresije gotovo četiri godine.
Trumpov plan u 28 točaka traži od Ukrajine velike ustupke, a Zelenskij je dao naslutiti da njegova vlada planira predložiti alternative.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozdravio je početak razgovora, izrazivši nadu u konstruktivan ishod.
"Dobro je što se diplomacija aktivira i što razgovor može biti konstruktivan", izjavio je. "Ukrajinski i američki timovi, timovi naših europskih partnera - u bliskom su kontaktu, i jako se nadam da će biti rezultata. Krvoproliće se mora zaustaviti i mora se jamčiti da se rat neće ponovno rasplamsati", dodao je.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila je kako svaki "vjerodostojan" mirovni plan mora "zaustaviti ubijanje", a istovremeno "ne sijati sjeme budućeg sukoba", stoji u priopćenju Europske unije.
U izjavi se ističu tri ključna elementa koja Komisija smatra neophodnima. Prvi je da se ukrajinske granice ne mogu mijenjati silom. Drugi uvjet je da se ne nameću ograničenja ukrajinskim oružanim snagama koja bi zemlju učinila "ranjivom na budući napad". Kao treće, "središnja uloga" Europske unije u osiguravanju mira za Ukrajinu "mora biti u potpunosti odražena", s krajnjim ciljem da se Ukrajina "na kraju pridruži našoj Uniji".
Von der Leyen je također uputila snažan apel za "povratak svakog ukrajinskog djeteta koje je otela Rusija", navodeći da "deseci tisuća dječaka i djevojčica ostaju zarobljeni" u toj zemlji.
Posebni američki izaslanik Steve Witkoff i državni tajnik Marco Rubio trebali su stići u nedjelju na razgovore o okončanju ruske invazije, koja sada traje četvrtu godinu.
U petak je američki predsjednik Donald Trump rekao da ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ima rok do četvrtka da odobri plan od 28 točaka, koji poziva Ukrajinu da se odrekne dijela teritorija, prihvati ograničenja svoje vojske i odrekne se ambicija za pridruživanje NATO-u.
- Nadamo se da ćemo razraditi posljednje detalje... kako bismo sastavili sporazum koji je povoljan za njih (Ukrajinu) - rekao je američki dužnosnik.
No dodao je da se ništa konačno neće dogovoriti "dok se dvojica predsjednika ne sastanu", misleći na Trumpa i Zelenskog.
Uz ukrajinsko izaslanstvo, raspravama će se pridružiti savjetnici za nacionalnu sigurnost iz takozvanog E3 saveza Francuske, Velike Britanije i Njemačke, uz Europsku uniju. Italija će također poslati dužnosnika, rekli su diplomatski izvori.
Europski i drugi zapadni čelnici rekli su u subotu da je američki mirovni plan, koji podržava ključne ruske zahtjeve, osnova za pregovore o okončanju rata, ali da mu je potreban "dodatni rad", jer traže bolji dogovor za Kijev prije roka u četvrtak.
Izvor iz njemačke vlade rekao je da je Ukrajini i američkoj administraciji poslan europski nacrt mirovnog plana, koji se temelji na američkom prijedlogu.
Prije pregovora, predsjednik Zelenski upozorio je da zbog plana Ukrajina riskira gubitak dostojanstva i slobode ili gubitak podrške Washingtona.
Ruski predsjednik Vladimir Putin opisao je plan kao osnovu za rješavanje sukoba, ali Moskva bi se mogla usprotiviti nekim prijedlozima u shemi, koji zahtijevaju od njezinih snaga da se povuku iz nekih područja koja su zauzele.