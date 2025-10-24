U Zoološkom vrtu Zagreb dva mlada krunata ždralova

''Dva su se ptića izlegla 2. rujna ove godine. Mama im ima jedanaest godina, a tata osam. Ona je u Zagreb stigla iz Budimpešte, a on iz njemačkog Neuwieda. Između njih je u Hrvatskoj planula ljubav, a kako su krunati ždralovi monogamna vrsta, njihova ljubav traje i danas'', kazali su iz Zoološkog vrta.

Krunati ždralovi u prirodi nastanjuju istočnu i južnu Afriku. Nalaze se na crvenom popisu ugroženih vrsta, dok su zagrebačke jedinke uključene u Europski program za ugrožene vrste (EEP).

''Ženka je položila jaja, a nakon inkubacije koja je trajala mjesec dana, iz jaja su se izlegli ptići. Zanimljiva je činjenica da su ptići samo 12 sati nakon dolaska na svijet sposobni plivati. Idući dan počinju jesti. Naši se mladi krunati ždralovi jako lijepo razvijaju. Od paperjastih ptića brzo izrastaju u prave ptice. Dobivaju perje i rastu u visinu. Zanimljivo je promatrati i kako se mijenja njihova kruna, obilježje po kojem vrsta nosi ime“, rekao je ravnatelj Zoološkog vrta Ivan Cizelj.

Krunati ždralovi poznati su po tome što uoči parenja izvode svadbeni ples. Ako se mužjak svidi ženki, ona ga glasanjem poziva na parenje. Krunati se ždralovi gnijezde na stajaćim vodama ili vrlo blizu njih. Zagrebački krunati ždralovi životni prostor dijele s još nekoliko životinjskih vrsta među kojima su posebno zanimljivi marabui i dik-dikovi.

