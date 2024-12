Ubijao je pedofile i seksualne predatore: Britanski 'Hannibal' u staklenoj je ćeliji 41 godinu...

'Njima nije bitno jesam li ja lud ili zao. Ne znaju odgovor na to pitanje i nije ih briga. Bitno je samo da me ne vide i da o meni ne moraju razmišljati. Za njih sam problem i rješenje koje su smislili je da me stave u samicu i bace ključ.', poručio je prije nekih 20 godina Robert Maudsley, kojeg u domovini nazivaju 'pravim Hannibal Lecterom', 'najopasnijim Britancem'...

Rođen je 1953. godine u siromašnoj obitelji, završio je s braćom i sestrama u sirotištu, kasnije su ga roditelji 'uzeli' natrag, tad je počelo teško fizičko i psihičko zlostavljanje... Ukupno je obitelj imala 12 djece.

- Otac me jednom zaključao u sobu na šest mjeseci. Ulazio me samo tući, četiri do šest puta na dan - ispričao je svojevremeno za Guardian.

Četiri ubojstva

U mladosti se navukao na drogu, proveo je dosta vremena po psihijatrijskim ustanovama, čuo je glasove koji su mu govorili da ubije roditelje, više puta je pokušao samoubojstvo, na kraju je počeo raditi kao seksualni radnik...

Prvo ubojstvo počinio je 1973. godine. Muškarac koji ga je 'pokupio s ulice' pokazao mu je fotografije djece koju je seksualno zlostavljao, Maudsley ga je na mjestu udavio. Sud je odlučio kako nije mentalno sposoban za suđenje te je smješten u zatvorsku psihijatrijsku bolnicu. U toj bolnici je s još jednim 'pacijentom-zatvorenikom' mučio i ubio muškarca koji je osuđivan zbog pedofilije.

Zbog tog ubojstva su ga ipak osudili na zatvorsku kaznu, krenule su priče kako je pojeo dio mozga pedofila, što su vlasti kasnije demantirale, ali neki ga i dalje smatraju kanibalom.

U zatvoru Wakefield ubio je još dvoje ljudi. Jedan od njih bio je osuđen zbog ubojstva i zlostavljanja svoje supruge, drugi je bio u zatvoru zbog seksualnog zlostavljanja djevojčice...

Zbog toga su ga 1979. godine prebacili u samicu, a u izolaciji je ostao do danas... Osuđen je na doživotnu kaznu zatvora bez mogućnosti pomilovanja.

Život u staklenom kavezu

Živi u 'staklenom kavezu', koji uvelike podsjeća na ćeliju kakvu je imao Hannibal Lecter u filmu "Kad jaganjci utihnu". Kavez je izgrađen posebno za Maudsleyja 1983. godine u podrumu zatvora. Ćelija je nešto veća nego što je imaju prosječni zatvorenici, WC i umivaonik pričvršćeni su na pod, krevet je betonska ploča.

Ćelija je okružena debelim slojem pleksiglasa otpornog na udarce, koji služi kao barijera između Maudsleyja i zatvorskog osoblja. Čelična konstrukcija dodatno osigurava da nema fizičkog kontakta između njega i drugih ljudi. Stražari koriste mali otvor pri dnu ćelije za dostavu hrane, pića i drugih potrepština. Na taj način nikada ne moraju ulaziti u ćeliju ili se izravno približavati Maudsleyju.

U ćeliji provodi 23 sata dnevno. Tijekom svog jednog sata 'na slobodi', šest stražara ga vodi u zatvorsko dvorište. Nije mu dopušten nikakav kontakt s drugim zatvorenicima.

- Maudsley ima IQ na razini genija, voli klasičnu glazbu, poeziju i umjetnost. Prijatelji i obitelj opisuju ga kao nježnog, ljubaznog i izrazito inteligentnog. Uživaju u njegovom društvu i njegovom smislu za humor - pisao je o Maudsleyju Guardian..

U staklenoj ćeliji živi sad već više od 40 godina...