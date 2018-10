'Ubijeni policajci u Sarajevu su žrtve organiziranog kriminala'

Zapovjednik sarajevske policije Mevludin Halilović ocijenio je u subotu da je ubojstvo dvojice policajaca u petak zločin organiziranog kriminala, ali eskalaciji zločina pridonio je rascjepkani sigurnosni sustav unutar države zbog čega sve do danas nije bilo potrebne suradnje brojnih policijskih agencija.

- Mi ovo definiramo kao organizirani kriminal protiv čega se borimo od 1996. godine - izjavio je Halilović na izvanrednoj sjednici Općinskog vijeća Novog Grada, općine na čijem su teritoriju u petak ubijeni policajci Adis Šehović (46) i Davor Vujinović (43).

Uhodani lanac automafije preko međuentitetske granice

Načelnik Policijske uprave Novi Grad Nusret Selimović upozorio je da je ubojstvo dvojice policajaca zločin bez presedana koji zahtijeva odlučan odgovor.

- Nećemo dopustiti da nas ovo poljulja i da prepustimo sigurnosnu situaciju kriminogenim skupinama kojih na području Sarajevske županije ima mnogo - kazao je Selimović.

Termin 'automafija' godinama je u kolokvijalnoj uporabi u Sarajevu koliko traje problem sustavnih krađa automobila u tom gradu. Prema statističkim pokazateljima policije 2017. godine u cijeloj BiH ukradeno je 775 automobila, a najveći dio upravo u Sarajevu, čak 431.

Policija je uspjela pronaći i vlasnicima u Sarajevu vratiti tek 103 vozila. Zbog krađa je kazneno prijavljeno 48 osoba.

Rekordna godina za kradljivce bila je 2010. godina kada su Sarajlije ostali bez više od 1400 automobila.

Kada se zbroje podaci za proteklih deset godina dođe se do čak 7200 automobila ukradenih samo u Sarajevu.

Policijske istrage ustvrdile su da je riječ o dobro uhodanom kriminalnom lancu jer su na meti uglavnom bila skupocjena vozila marke Volkswagen, Audi, BMW.

Organizirane skupine koje uglavnom imaju sjedišta u Republici Srpskoj odnosno na Palama, Sokocu i Istočnom Sarajevu bi tijekom noći slale svoje ekipe preko međuentitetske granice gdje bi im suradnici iz Sarajeva ranije identificirali potencijalni plijen.

Uz suvremene alate obijali bi vozila i u samo nekoliko minuta odvozili ih u drugi entitet.

Ako bi ih policajci i opazili bilo im je lako pobjeći jer sarajevska policija nema ovlasti ni u potjerama prijeći međuentitetsku granicu do koje lopovima treba desetak minuta.

Foto: screenshot/Twitter

Dok bi sarajevski policajci alarmirali kolege u drugom entitetu lopovi bi s plijenom već nestali na nekoj od zabačenih seoskih cesta, skrili ukradena vozila u tajnim garažama i potom im prepravili serijske brojeve te ih takve nudili na crnom tržištu Srbije ili Crne Gore. Alternativa je bila da ih jednostavno isijeku na dijelove, a njih opet preprodaju.

Mevludin Halilović u subotu je kazao da nikoga ne bi smio zavarati podatak koji govori o padu broja krađe automobila ove godine u odnosu na 2017.

- Problem teških krađa statistički je smanjen no on nije riješen jer do jučer nismo imali suradnju s drugim policijskim tijelima. Tek od jučer imamo potporu drugih (policijskih) institucija - kazao je zapovjednik sarajevskih policajaca.

Izostanak suradnje međuentitetskih policija

U MUP-u Republike Srpske tvrde da potpuno surađuju s kolegama iz Sarajeva i ne vide tu nikakav problem. Glasnogovornica MUP-a Mirna Miljanović ranije je kazala kako će biti privedene sve osobe koje se mogu dovesti u vezu s ubojstvom dvojice policajaca u Sarajevu.

Vlasti RS ipak inzistiraju na tome da na području tog entiteta može djelovati samo njihova policija, a sve drugo intervencije tretiraju kao narušavanje ustavnog ustroja države.

U MUP-u RS ranije u listopadu odbili su zahtjev Ravnateljstva za koordinaciju policijskih tijela u BiH koje je predložilo uspostavu jedinstvene radio-veze operativnih centara svih policijskih agencija u BiH radi bolje suradnje.

Ravnatelj uniformirane policije RS Darko Ćulum nazvao je takav projekt neprihvatljivim jer predstavlja protuustavni 'prijenos ovlasti'.

- To nam nije potrebno jer imamo komunikaciju sa svim policijskim agencijama u BiH putem akata i depeša koja je u određenom dijelu šifrirana kada je to nužno. Komunikaciju imamo i putem redovitih sastanaka, komisija i tijela koja se uvode na razini BiH - kazao je Ćulum.

- Problem teških krađa je statistički smanjen, ali problem nije riješen, jer do jučer nismo imali suradnju s drugim policijskim tijelima, tek od jučer imamo podršku drugih institucija - rekao je Halilović te dodao da se samo suradnjom svaki problem može riješiti.

Halilović smatra očitim porast napada na policijske službenike kao i napada vatrenim oružjem.