Ubila kćer: Bebi mazala heroin na desni jer nije mogla zaspati

Majka Kimberly Nelligan (33) iz američke savezne države Maine uhićena je zbog sumnje da je sudjelovala u smrti svoje jednogodišnje kćeri jer je navodno djetetu davala male doze heroina u više navrata kako bi pomogla bebi da spava.

Optužena je da je tijekom dva mjeseca prije nego što je dijete umrlo (10. listopada 2018. godine) oko 15 puta trljala drogu na bebine desni.

