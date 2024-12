Ubili direktora poznate tvrtke u New Yorku: 'Čuo sam pucanj, bio je pištolj s prigušivačem...'

Izvršni direktor United Healtha, Brian Thompson (50), upucan je u prsa u srijedu ujutro ispred hotela Hilton u New Yorku. Policija smatra da je riječ o ciljanom napadu. Thompson nije odsjedao u Hiltonu, no boravio je u New Yorku zbog konferencije za investitore. Prema policijskim izvorima, njegov raspored bio je poznat široj javnosti.

- Nisam obraćao pažnju, a onda sam čuo pucanj. Bio je to pištolj s prigušivačem, crni pištolj. Vidio sam ga nakon što je pucao i pretrčao ulicu. Pokušao sam ga fotografirati, ali bio je predaleko, slika nije jasna - ispričao je Amar Abdelmula, vozač, za ABC news.

Thompson je ranjen ispred hotela, a policija nastavlja s istragom kako bi utvrdila tko stoji iza ovog napada.