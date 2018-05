Ubili i zapalili dadilju: Optužili je za urotu s članom boy benda

Nakon presude u kojem je britanski par proglašen krivim za ubojstvo francuske dadilje Sophie Lionnet (21), njezini slomljeni roditelji medijima su izjavili da ubojice zaslužuju smrtnu kaznu.

- Trebalo bi ih zapaliti na kolcu, kao Ivanu Orleansku. Možda je okrutno, ali to što su oni učinili još je okrutnije - izjavila je njezina majka.

Prije samog ubojstva, poremećeni par Sabrina Kouider (35) i Ouissem Medouni (40) tjednima je mučio i izgladnjivao dadilju, utopio je u kadi i na kraju zapalio tijelo u dvorištu kuće kako bi prikrili dokaze.

Modna dizajnerica Sabrina Kouider bivša je djevojka osnivača nekad popularnog benda Boyzone, Marka Waltona. Iako je par prekinuo vezu sredinom 2012. godine, Kouider je ostala bolesno opsjednuta glazbenikom. Optužila je dadilju Sophie Lionnet da se urotila s Waltonom, uvjerena da njih dvoje kuju zavjeru protiv nje.

French aupair Sophie Lionnet became emaciated during the time she lived with the couple, convicted of her murder today. Her murder raises significant concerns for the safety of foreign aupairs working in the U.K. More on BBC London at 1830 BBC1 tonight @BBCLondonNews pic.twitter.com/77SPm1SOmd