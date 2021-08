Ne bih nikome to poželio da prođe. To je put zla. Prošao sam svašta, lagali su me i varali, ali sam na kraju uspio doći do slobode, rekao nam je to Afganistanac koji trenutačno živi u Zagrebu Zainullah Ibrahimi (21). On je 2017., da bi spasio živu glavu, pobjegao iz Afganistana u Hrvatsku.