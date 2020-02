Ubili su vojnika koji je pobio najmanje 26 ljudi na Tajlandu

Hvala policiji i specijalnim postrojbama. Napadač je mrtav, rekao je Anutin Charnvirakul, ministar zdravstva na Tajlandu, nakon što je okončana drama koja je počela u subotu kad je vojnik Jakraphanth Thomma krenuo u ubilački pohod.

Prvo je u vojnoj bazi ubio svog zapovjednika i dvojicu kolega, a potom je ukrao vojni Humvee i krenuo prema trgovačkom centru u gradu Koratu, na sjeveroistoku Tajlanda. Dio napada objavio je na Facebooku, a većinu žrtava ubio je u trgovačkom centru gdje se krio cijelu noć. Drama je završila u nedjelju rano ujutro nakon što su specijalne postrojbe upale u trgovački centar i ubile napadača.

Drama na Tajlandu trajala je punih 17 sati. Pomahnitali 32-godišnji vojnik objavio je dijelove napada na Facebooku. Na snimci se vozi u Humveeju koji je ukrao i govoro: 'Umorio sam se, zabolio me prst od stiskanja okidača'.

Snimka je kasnije uklonjena.

Ministar Tajlanda Prayuth Chan-ocha na izvanrednoj presici rekao je kako je napadač krenuo u ubilački pohod zbog propalog posla prodaje kuće. Sukobio se s rođakom svog zapovjednika kojeg je kasnije ubio u vojnoj bazi.

Prvo je počeo pucati u kući, potom je otišao u vojnu bazu gdje je ubio spomenutog zapovjednika, ukrao još municije pa krenuo u trgovački centar.

Tamo je nasumično pucao po ljudima.

Ubio je ukupno najmanje 26 ljudi, 57 ih je ranio. Specijalne postrojbe u suradnji s policijom upale su u trgovački centar gdje se Jakraphanth Thomma skrivao.

Spasili su osam taoca.

Otkriveno je kako je Thomma bio vrhunski snajperist i podučavao je vojnike.

Prošao je program specijalnih postrojbi, bio je dobro obučen i naoružan automatskom puškom i streljivom koje je ukrao u vojnoj bazi. Pucnjevi su se čuli iz trgovačkog centra dok su specijalne snage još bile ispred i čekale pravi trenutak.

