Ubili ženu i ostavili je u dvorištu kuće. Priveli dvojicu muškaraca, susjedi uznemireni: 'Teško je...'

Baš mi je teško to, kod moje bake i dede u kući, Bože mi prosti, žao mi je baš, još u šoku ponavljala je žena koju smo susreli u petak prijepodne u zagrebačkoj Ulici Črnomerec. U dvorištu kuće, čija je ona jedan od suvlasnika, oko 7 sati nađeno je beživotno tijelo žene. Smrt je, prema dosad utvrđenom, posljedica kaznenog djela. Odmah nakon pronalaska policija je počela očevid i kriminalističko istraživanje kako bi utvrdili okolnosti tog događaja.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI

Pokretanje videa... 01:09 Užas u Zagreby: Ubijena i ostavljena u dvorištu kuće... | Video: 24sata Video

Malo kasnije izvijestili su da su u vezi s događajem u službene prostorije policije doveli dva muškarca s ciljem utvrđivanja i prikupljanja mogućih saznanja na okolnosti smrti žene kao posljedice kaznenog djela. Neslužbeno doznajemo da su priveli dvojicu kako bi utvrdili koji je od njih počinio kazneno djelo. Iz Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu, koje je uz pomoć policije provodilo očevid, priopćili su da je tijelo preminule prevezeno na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu radi obdukcije.

- Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu u suradnji s policijom poduzet će daljnje mjere i radnje iz svoje nadležnosti kako bi se utvrdile sve relevantne činjenice i okolnosti događaja te utvrdilo postoji li osnovana sumnja na počinjenje kaznenog djela - izvijestili su.

Neslužbeno smo doznali da je riječ o ženi u kasnim tridesetim godinama, koja je rodom iz Slavonije, a Jutarnji list piše da je imala ubodno-rezne rane na tijelu. U ulici nije dugo živjela, a susjedi kažu da je prvo živjela u crvenoj kući preko puta one u čijem je dvorištu pronađena, no znala je zalaziti i u kuću u kojoj je živio B. H., u čijem je dvorištu nađeno njezino tijelo.

- Mi smo uvedeni kao nasljednici, ali nikad nismo živjeli tu. Zapravo još tatina braća koja su preminula. U toj je kući živio B. H., a njegova bivša supruga živi ispod njega. Kad sam prvi put čula ovu vijest, uplašila sam se da nije možda ona stradala - uznemireno kaže jedna od suvlasnica.

RADILA KAO KONOBARICA

Pojašnjava dalje da je pola kuće pripadalo njezinoj baki. Njezin otac te ostala braća i sestre, a bilo ih je desetero djece, svaki je dobio dio kuće i zemlje. Djedova druga žena prodala je cijelu kuću sa zemljištem iako, kaže, na to nije imala pravo.

- Mi svi imamo svoj život i nikad nismo išli za tim. To su trebala tatina braća, dok su još bila živa, složiti se i zajedno tužiti, no nisu i sad je tako kako je - objašnjava naša sugovornica.

Ulicom se pronijela vijest da se B. H. udaljio prije dolaska policajaca te da ga traže, a da su priveli drugog muškarca, mladića u čijoj je kući žrtva prije živjela. Obojica su jučer poslijepodne bila u postaji na kriminalističkom istraživanju.

- Priveli su tog malog što živi preko puta. Njihova mama rekla mi je da je ubijena živjela kod njih, ali da je teška. Radila je navodno jedno vrijeme kao konobarica - govori nam susjeda iz ulice.

Drugi susjed tvrdi kako je privedeni B. H. pod utjecajem alkohola još prije 30-ak godina znao biti nasilan prema bivšoj ženi, od koje se davno rastao. Iako još pod dojmom događaja, kaže kako nije previše iznenađen.

- Ne iznenađuje me jer tu u ulici ima dosta novih ljudi. Ako je to taj za kojeg mislim, imao je malo problema sa živcima. Nema više tu starijih ljudi, samo nas je nekoliko ostalo. Drugo su sve doseljenici, koji su pokupovali te kućice i puno je novih stanara. Poznajemo možda deset posto ljudi ovdje - kaže susjed.

Dodaje da se ne boji jer je nekad radio u policiji, u ekipi za očevide.

- Čega bi me bilo strah? Nije bilo dosad ovakvih događaja, čak nije bilo ni krađa, kao u vrijeme bivše države. Ima dosta stranaca tu, ali mirni su ljudi, pozdrave, prođu, odu i to je to - kaže nam susjed.

Zabrinjavajuća je policijska statistika prema kojoj je ovo 17. ubojstvo žene u ovoj godini.

- Do današnjeg dana u 2024. godini ubijeno je 16 žena, od čega pet od bliskih muških osoba, a tri od njihovih sinova, što je znatno veći podatak u odnosu na 2023. godinu, kad je ubijeno devet žena, pet od njima bliskih muških partnerskih osoba - rekla je prije desetak dana pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić.

ŽENE IZLOŽENE NASILJU

- Činjenica je da se svaki od tih slučajeva mogao spriječiti da su institucije na vrijeme reagirale, percipirale eskalaciju nasilja i prevenirale najbrutalniji oblik nasilja, koji rezultira ubojstvom žene - istaknula je potpredsjednica Sabora Sabina Glasovac na okruglom stolu povodom kampanje "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama", a koji je organizirala u suradnji sa Ženskom mrežom Hrvatske.

- Svakih 15 minuta jedna žena u Hrvatskoj izložena je nasilju. To je surova hrvatska stvarnost i razlog zbog kojeg ovakvih okruglih stolova, inicijativa i dijaloga s ciljem uspostavljanja efikasnijeg sustava za borbu protiv nasilja nad ženama treba biti što više - navodi se u priopćenju nakon skupa koji je okupio stručnjakinje iz područja zaštite prava žena te predstavnice i predstavnike relevantnih institucija.

- Mi, kao mreža organizacija koje direktno rade sa ženama žrtvama nasilja, smatramo da je potrebno nasilje nad ženama premjestiti u kaznenu sferu i tretirati ga kao ozbiljnu društvenu opasnost - rekla je koordinatorica Ženske mreže Hrvatske Sanja Juras te dodala da je nužno donijeti Nacionalnu strategiju borbe protiv nasilja nad ženama.