Ubio bivšu suprugu: 'Takav krik u životu nisam čuo! Nikada ga neću zaboraviti, ledio je krv'

Susjedi s kojima smo razgovarali u šoku su stajali pogleda uprtog u kuću u kojoj je njihov mještanin samo par sati ranije presudio nesretnoj ženi

<p>Takav krik u svom životu nisam čuo. Krik koji ledi krv u žilama i kojeg dugo neću moći zaboraviti, kazao je šokirani susjed iz ulice u Galižani kraj Pule, gdje se u subotu oko 18 sati dogodilo ubojstvo i pokušaj samoubojstva.</p><p>Iako u ovom trenutku očevid još uvijek traje, neslužbeno doznajemo da je <strong>D.A. </strong>(60) nožem usmrtio svoju bivšu suprugu<strong> J.A.</strong> (54),te pokušao presuditi sebi. Prevezen je u pulsku Opću bolnicu. Iako rastavljeni, supružnici su, doznajemo, živjeli u istoj kući. Policija je dojavu o ovoj tragediji dobila od kćeri koja također živi u istoj kući, na katu, zajedno sa suprugom i dvoje djece. </p><p>Susjedi s kojima smo razgovarali u šoku su stajali pogleda uprtog u kuću u kojoj je njihov mještanin samo par sati ranije presudio nesretnoj ženi.</p><p>- On je bio bolestan čovjek koji je puno pio, a imao je šećernu bolest. Šećer, alkohol i stres ne idu zajedno. Kao susjed je bio miran i dobar. Već me zvalo pola Galižane ne vjerujući da je on to napravio. Kad je popio znao je prijetiti da će se ubiti, pa da će dići ruku i na nju. Ma ljudi, kad si pijan svašta govoriš. Nitko nije to uzimao previše ozbiljno. Policija je zbog njegovog pijanstva i prijetnji dolazila više puta i odvozili su ga. Ne znam točno što se dogodilo ali sam čuo urlike od njezine kćerke. Iako sam bio u tom trenutku u kući, taj urlik je bio toliko snažan da sam se skamenio. Oni su došli u Galižanu iz Bjelovara. A mogli su tako lijepo živjeti u toj lijepoj kući. To su ljudi koji nikada nikoga nisu dirali i poštivali smo se kao susjedi. Znao sam njemu više puta reći: "Prestani piti i nemoj dolaziti kod mene tražiti "još dec". Zadnji puta prije nego je policija pozvana, isto je pijan vikao da će ubiti sebe pa je mrmljao da će ubiti i nju... Rekao sam mu da ne priča gluposti, pogotovo kad dolazi kod mene, jer takve priče ne želim slušati. To sam mu odrješito rekao - kazao je susjed.</p><p>Potvrdio je da na katu kuće žive kćer, zet i unuci,da su bivši supružnici živjeli u prizemlju te da imaju i sina koji živi u Njemačkoj.</p><p>- Evo, njihov pas je trenutno kod mene dok policija ne ne završi očevid. Jadan pas na podu nepomično leži i tiho cvili. Jako je tužan. Nju sam zadnji puta vidio oko 16 sati kada mi je mahnula iz automobila i nasmiješila se. Za dva sada već je bila mrtva! - u nevjerici je ispričao susjed.</p><p>Policija je, doznajemo reagirala više puta zbog nasilja u obitelji u toj kući, a prošle godine nesretna žena je zvala policiju prijavivši ga za prijetnje. Odmah je uhićen i nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje te je, kazali su iz PU Istarske, tada priveden u pritvorsku jedinicu.</p><p>Neslužbeno pak saznajemo da je ove godine u rujnu prijetio da će ubiti sebe te je i tada policija reagirala ispriječila ga u samoozljeđivanju, pa je D.A. završio na psihijatrijskom liječenju.</p><p>Više detalja oko ove obiteljske tragedije biti će poznato po okončanju očevida.</p>