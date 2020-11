Ubio je bebu od godinu dana. U zatvoru su ga pronašli mrtvog...

<p>Ubojicu jednogodišnjeg djeteta pronašli su mrtvog u zatvoru. </p><p><strong>Andrew Lloyd</strong> iz Walesa ubio je 13 mjeseci starog sina svoje djevojke <strong>Rebecce Lewis</strong>.</p><p>Tijekom suđenja u 2005. godini utvrđeno je da je malenog brutalno maltretirao četiri tjedna.</p><h2>Čekao trenutak</h2><p>Naime, bebu je napao u trenutku kada su ostali sami. Njegova majka otišla je do supermarketa i ostavila svoje dijete s dečkom iako je znala da ga je on zlostavljao.</p><p>Tog kobnog 5. ožujka, hladnokrvni ubojica izgubio je živce i snažno tresao Arona dok je njegova glava lupala o zid. </p><p>Nakon obdukcije, liječnici su rekli kako je maleni preminuo zbog ozlijede mozga, a imao je i više od 50 vanjskih ozljeda glave.</p><h2>Osuđen na 24 godine</h2><p>Čak godinu i pol dana nakon ubojstva, sud je odredio kaznu ubojici i majci djeteta. On je zbog ubojstva dobio 24 godine zatvora što je značilo da ukoliko odsluži cijelu kaznu iz zatvora će izaći kao 47-godišnjak.</p><p>No, Lloyd je preminuo s 37 iza zatvorskih rešetaka.<br/> </p>