Ubio jednog policajca i ranio ih još sedam: Djecu zatočio u kući

Sedmorica su ozlijeđena, a jedan policajac je ubijen nakon pucnjave u američkom gradu Florence u Južnoj Karolini. Napadač je prvo počeo pucati trojicu policajaca koji su došli s nalogom za pretres kuće oko 16 sati prema policijskom izvješću, prenosi Washington Post.

Nastavio je pucati i kada su u pomoć stigle ostale policijske jedinice, među kojima je jednog policajca i ubio.

Nakon dva sata talačke krize, napadač se predao policiji, a njegov identitet, kao i razlozi naloga za pretres, nisu poznati.

MULTIPLE OFFICERS SHOT: Active shooter incident developing in Florence, South Carolina, emergency management agency says: "We are advising everyone to stay away from this area." pic.twitter.com/DEXPTxVfje

- Bio je najhrabriji policajac kojega sam ikad poznavao - šef policije Allen Heidler komentirao je smrt kolege.

Ostali ranjeni policajci prevezeni su u bolnicu, a detalji o njihovom stanju još nisu poznati.

Pucnjava se dogodila u luksuznom kvartu naziva Pee Dee koje je stradalo u poplavama izazvanim uraganom Florence.

O pucnjavi se na svom Twitter profilu oglasio i predsjednik Trump.

My thoughts and prayers are with the Florence County Sheriff’s Office and the Florence Police Department tonight, in South Carolina. We are forever grateful for what our Law Enforcement Officers do 24/7/365. https://t.co/ZwDmDthItD